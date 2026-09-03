Pilsen Busking Fest ode dneška nabízí v centru Plzně pouliční umělce z 18 zemí

Ode dneška žije po čtyři dny centrum Plzně festivalem pouličního umění Pilsen Busking Fest. Jeho 13. ročník, který se kvůli stavebním pracím na náměstí přesunul do přilehlého sadového okruhu, přináší vystoupení zhruba pěti desítek jednotlivců, skupin či souborů z 18 zemí světa. ČTK to dnes řekl dramaturg festivalu Jan Šinko.
Busking Fest tradičně přiváží do města pouliční umělce - buskery, hudebníky, cirkusáky, tanečníky a akrobaty, jimž lidé házejí libovolné částky do klobouku nebo do pouzdra od nástroje podle toho, jak se jim jejich vystoupení líbí.
V sadovém okruhu se představí vystupující například ze Španělska, Česka, Kanady, Lotyšska, Tchaj-wanu, Argentiny, Polska, Japonska, Brazílie, USA, Itálie nebo Francie. Na hlavní festivalovou zónu v Mlýnské strouze navazuje menší scéna Stružka, umělci vystupují také v Proluce, u muzea, na scéně Anglické schody, U Branky a před restaurací Lokál pod Velkým divadlem. "Pokud se divák těší na cirkusová nebo akrobatická představení, doporučuji zóny U Branky a Anglické schody. Ostatní zóny budou servírovat hudební program," řekl Šinko.
Dramaturgie si podle něj zakládá na žánrové pestrosti a vysoké umělecké kvalitě. "Slibujeme nezapomenutelné zážitky, například s energickou dechovou formací SunCity Brass z Maďarska, která rozpoutá divokou party fúzí elektroniky a dechových nástrojů. Italský mistr pouličního divadla a bravurní žonglér Juriy Longhi si podmaní diváky svým dechberoucím balancováním a nakažlivým humorem. Matthew Brille Art z Francie propojuje relaxační tóny handpanu, hypnotické didgeridoo a rytmické perkuse do strhujícího akustického setu a nespoutaná španělská kapela Bakandeya hraje zběsilou směs balkánských rytmů, reggaetonu a elektroniky," popsal některé z vystupujících Šinko. V plzeňských parcích se představí například i brazilská cirkusová klauniáda na šestimetrové tyči Inka Clown nebo izraelská fúze elektronické hudby a živých nástrojů Yekumi.
Kromě hlavních vystoupení nabídne festival také doprovodný program, lidé mohou podpořit neziskové organizace, nakoupit u stánků s rukodělnými výrobky a občerstvit se v gastro zónách. Večerní program je navržený tak, aby nerušil obyvatele. U muzea bude ode dneška do soboty afterparty, kde budou dýdžejové pouštět hudbu do sluchátek, v nedalekém klubu se uskuteční koncerty nebo jam session festivalových muzikantů.