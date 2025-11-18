Řidič nákladního auta při couvání srazil chodce, senior je ve vážném stavu

Autor: vb
  13:42aktualizováno  13:42
Vážná nehoda se stala v úterý dopoledne na náměstí v Plané na Tachovsku. Nákladní auto tam při couvání srazilo sedmasedmdesátiletého chodce. Záchranáři ho ve velmi vážném stavu převáželi do nemocnice.
Řidič nákladního vozidla srazil v Plané při couvání seniory. Ten utrpěl vážná zranění. (18. listopadu 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se stala na náměstí svobody po 10. hodině. Podle dosavadních informací jednašedesátiletý řidič nákladního vozidla značky Mercedes srazil při couvání staršího muže.

Řidič nákladního vozidla srazil při couvání seniory. Ten utrpěl vážná zranění. (18. listopadu 2025)

Senior utrpěl velmi vážná zranění. Do nemocnice ho transportoval vrtulník. „Ve spolupráci s kolegy z letecké záchranné služby jsme sedmasedmdesátiletého muže ošetřili. Byl ve velmi vážném stavu,“ sdělila za záchrannou službu Karolína Korčíková.

Jak přesně se nehoda stala, nyní zjišťují dopravní policisté z Tachova. Řidič nákladního vozidla měl dechovou zkoušku na alkohol negativní. U chodce ji policisté kvůli zdravotnímu stavu nemohli provést, proto nařídili odběr krve v nemocnici.

Na místě zasahovali také hasiči, kteří pro vrtulník zajistili přistávací plochu a následně pomohli s transportem pacienta do sanitky, která ho převezla k vrtulníku.

Na smíchovské náplavce vedle kobek pod Hořejším nábřežím a opuštěného Přívozu Smíchov-Vyšehrad, zvonu na platu se nyní nacházejí umělecká díla z vyřazených cisteren českého sochaře Čestmíra Sušky...

vydáno 18. listopadu 2025  14:37

Veletrh e-Salon v Letňanech představil nejen novinky elektro a vodíkových automobilů.

vydáno 18. listopadu 2025  14:36

Labská bouda

Labská bouda

Novodobá Labská bouda v Krkonoších slaví padesáté narozeniny. Byla otevřena 15.11.1975.

Z pohřbu kardinála Dominika Duky

