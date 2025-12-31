Za pět měsíců darovala téměř 270 litrů svého mateřského mléka nedonošeným dětem

Na neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni leží nezralá miminka vážící i 500 gramů a k tomu i miminka nemocná. Pokud jejich maminky nemají vlastní mateřské mléko, náhradou k nezaplacení je to darované. Toho je však v některých obdobích nedostatek. To se ovšem nedá říci o době od poloviny dubna letošního roku, kdy se narodil Martínek Bunda z Plas na Plzeňsku. Od té doby měli zdejší neonatologové s životodárnou tekutinou vystaráno.

Dárkyně mateřského mléka Aneta Bundová s manželem Martinem Bundou a dětmi Lilianou a Martinem. (6. prosince 2025) | foto: FOTO: Petr EretMAFRA

Martínkova maminka Aneta Bundová totiž doslova trhala rekordy a řidič, který mléko sváží, se rodičům svěřil, že za třicet let, co práci vykonává, nic podobného nezažil.

Za pět a půl měsíce Aneta Bundová pro nemocná a nedonošená miminka darovala téměř 270 litrů mléka. Když se toto množství rozpočítá, na každý den vychází přes 1,6 litru mléka.

Nejvíc ho však bylo v červnu, kdy si nemocnice do banky mateřského mléka ve čtvrtlitrových skleněných lahvičkách postupně odvezla na 60 litrů zdraví a život zachraňující tekutiny.

„Když jsem viděla, že je mléka až moc, řekla jsem si, že by byla hloupost ho vylévat do umyvadla, když mnohé ženy mají problémy kojení rozběhnout,“ vyprávěla v polovině prosince Aneta Bundová v plzeňské kavárně CrossCafe, kam přijela s manželem Martinem, s téměř osmiměsíčním roztomilým Martínkem i s dcerou Liliankou, které jsou tři roky.

Děti potřebují 100–200 ml mateřského mléka denně

Pro dárcovství, které vždy končí v půlroce věku dítěte, se rozhodla i přesto, že to sebralo hodně času, kterého maminky s malými dětmi opravdu nazbyt nemají.

„Mléko jsem odsávala ráno, předtím, než šel manžel do práce, potom večer, než jsme šli spát a když jsem měla mléka nejvíc, což bylo v květnu a v červnu, jsem odsávala i v noci a během dne, takže vlastně čtyřikrát denně,“ vypráví Aneta Bundová.

Tělo si pak řeklo třeba o tři litry tekutiny denně. „Také jsem se snažila jíst zdravě a na stole jsem vždy měla vitamíny pro kojící matky,“ popisuje mladá žena, která je šťastná, že děti jsou zdravé a hodné.

„Martínek je takový hodný andílek,“ chválí synka maminka. Tatínek zase chválí Lilianku, která je prý moc bystrá, protože během cesty pozoruje v navigaci, kudy auto jede a pak tatínkovi radí.

Že je v rodině všechno v pořádku, je možná odměnou za to, že darování je taková rodinná tradice, protože dárcem je i manžel. Pravidelně si totiž nechává odebírat krevní destičky.

U mateřského mléka je dárcovství žádoucí i proto, že je mléka dlouhodobý nedostatek. V průměru pro nedonošené či nemocné děti, které nemají k dispozici vlastní mateřské mléko, potřebují neonatologové plzeňské fakultní nemocnice (FN) 100 až 200 mililitrů mateřského mléka denně.

„Dítě o váze pod kilogram v počáteční fázi dostane během dne osmkrát dva až tři mililitry mateřského mléka, celkem potřebuje 16 až 24 mililitrů,“ popsala zástupkyně primáře Neonatologického oddělení FN Plzeň Alice Mocková.

Připomněla, že čím víc bude dárkyň, tím větší šanci na zdravý růst budou mít ty nejmenší nedonošené děti. „U nezralých dětí, jejichž matky nemají mateřského mléka dostatek, pak musíme používat takzvané počáteční umělé formule, které jsou sice připravené podle potřeb miminek, ale mateřské mléko je pro ně významně lepší,“ vysvětlila Mocková.

Tepelná úprava ničí bakterie, zachovává laktoferin

Darované mateřské mléko prochází před podáním tepelnou úpravou. Inaktivuje viry a ničí bakterie, ale zachovává důležité imunoprotektivní látky například imunoglobuliny, laktoferin. „Právě tyto látky významně podporují imunitní systém nezralého a nemocného dítěte,“ dovysvětlila zástupkyně primáře.

Jisté však podle ní je, že odstříkávání mléka není škodlivé. „Čím víc žena odstříkává, tím víc mléka se jí tvoří. Má tedy pozitivní vliv,“ říká Mocková. Odstříkávání mateřského mléka má významnou roli při úlevě přeplněným prsům kojící ženy a pomáhá předejít zánětu prsů.

„Je obrovská škoda, pokud matka tyto přebytky odstříká a vylije. Naši malí pacienti budou nesmírně vděční za ochotné a trpělivé maminky, které své mateřské mléko do sběrny ve FN Plzeň přinesou,“ uzavírá lékařka.

