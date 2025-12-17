Chráněná rostlina komplikuje stavbu unikátního mostu, hledá se jiné řešení

Valentýna Bílá
  12:02aktualizováno  12:02
Nečekané komplikace provázejí stavbu nejvyššího silničního mostu v Česku na chystaném obchvatu Plas na Plzeňsku. Jedna z přístupových cest k mostní konstrukci vede přes lokalitu, kde roste chráněná rostlina kavyl Ivanův. Ředitelství silnic a dálnic teď hledá náhradní řešení. Problém je, že terén v okolí výskytu vzácné trávy je obtížný.
Chráněná rostlina kavyl Ivanův roste na skalním masivu u Plas. Zrovna v místě,...

Chráněná rostlina kavyl Ivanův roste na skalním masivu u Plas. Zrovna v místě, kudy by měla vést přístupová cesta k budovanému mostu přes údolí řeky Střely. Na snímku z roku 2017 jsou vidět dva trsy kavylu. | foto: Krajský úřad Plzeňského kraje

Nový most povede přes údolí řeky Střely, překoná ho ve výšce 87 metrů a jeho délka bude 496 metrů. Chráněný kavyl Ivanův roste na skalním masivu o rozměrech 5 krát 5 metrů čtverečních ve směru od Plas, jedná se zhruba o 15 rostlin.

„Tato chráněná rostlina roste v Plzeňském kraji pouze ve čtyřech lokalitách. Většina se nachází podél Berounky, u Plas je to jediná lokalita v údolí řeky Střely,“ upozornila Lenka Pivoňková, referentka na úseku ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Už před lety, kdy se posuzoval vliv projektu stavby obchvatu Plas na životní prostředí (EIA), se zjistilo, že kavyl Ivanův v oblasti roste, a bylo rozhodnuto, že stavba ho nesmí ohrozit, a přístupové cesty ke stavbě proto musí vést jinudy a v dostatečné vzdálenosti.

Začala stavba nejvyššího mostu v Česku, v 87 metrech překlene Střelu

Jenže nyní geodeti jednu, horní přístupovou cestu vedoucí od Nebřezin, zaměřili právě přes ni. Podle krajského šéfa Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Plzni Miroslava Blabola se rostlina v období mezi projektem a zahájením stavebních prací rozrostla.

ŘSD se tedy bude snažit cestu znovu přeprojektovat do jiné polohy, ale podle Blabola to nebude úplně jednoduché. Komplikuje to obtížný terén, jako skalní masiv a svah. „Je otázka, jestli vůbec to půjde vést jinudy, hlavně kvůli bezpečnosti,“ upozornil Blabol.

ŘSD problém konzultuje také s odborníky na chráněné rostliny, o pomoc se obrátilo na botaničku z Moravy, která se přijede do Plas podívat, a také s krajským úřadem. Ve hře je podle ŘSD i varianta, že se vzácná tráva přemístí jinam.

To je podle Lenky Pivoňkové nereálné. Rostlina by se musela jednak vyndat i se skálou a pak je otázka, kam by se nově umístila. „Vhodných stanovišť je málo. Kdyby v okolí existovalo nějaké vhodné stanoviště, rostlina by si ho sama vybrala, semena létají vzduchem, a rostla by tam. Ale jinde neroste,“ uvažuje referentka.

Upozornila, že nápad s přesazováním rostlin je naoko skvělý, ale z dlouhodobého hlediska bývají výsledky tristní. Přesazená rostlina sice rok dva přežívá, kvete, další roky už ale nevytváří semena a rostlin ubývá.

Existuje i třetí varianta, která by ale stavbu mostu a tudíž celého obchvatu Plas výrazně prodražila o několik milionů. Stavaři by do místa umístili dva speciální jeřáby, jež by materiál pro stavbu mostu přes skalní masiv se vzácnou trávou přenášely. Na jednání zastupitelstva Plas, kde starostka města Eva Kantor Pořádková o nečekané komplikaci zastupitele informovala, zazněla částka až 150 milionů korun navíc.

ŘSD už ví, kdo postaví unikátní most u Plas se speciální vyhlídkou

„Řeší se nová projektová cesta, která by vedla přes naše pozemky. Pokud se to uskuteční, budeme v nejbližší době jednat o tom, že bychom ŘSD pozemky odprodali, nebo je varianta, že půjdou do dočasného záboru. Abychom nezdržovali samotnou stavbu, je možné, že svolám mimořádné zastupitelstvo,“ řekla na jednání zastupitelstva minulý týden starostka Plas.

Krajský šéf ŘSD v Plzni Miroslav Blabol věří, že nynější problémy stavbu mostu nezdrží. Stavební práce v zimním období od 1. listopadu až do 31. března stejně neprobíhají a do té doby se adekvátní řešení snad najde.

Zhotovitel si stavbu mostu převzal letos 9. června a od 16. června má tisíc dní na to, aby ji uvedl do provozu.

Tendr vyhrálo s nejnižší cenou 571 milionů korun bez DPH sdružení Stavby mostů, Eurovia CZ a inženýrské firmy Sagasta. Obloukový most s vyhlídkovou plošinou, který se stane nejvyšším silničním mostem v Česku, bude součástí šest kilometrů dlouhého obchvatu Plas. Hotový má být do března 2028 a celý obchvat vyjde asi na 1,3 miliardy korun.





17. prosince 2025  14:33

Odborníci řeší založení budov Ostrava Towers Complex, největší stavby v zemi

ilustrační snímek

V Ostravě pokračuje příprava výstavby výškových budov Ostrava Towers Complex. Projekt v oblasti Nová Karolina počítá s vybudováním nejvyšší budovy v České...

Zlínský Den pro Zuzanku vynesl pro onkologicky nemocné děti 600.000 Kč

ilustrační snímek

Rekordních téměř 600.000 korun pro onkologicky nemocné děti letos vynesl tradiční Den pro Zuzanku, který ve Zlíně pořádá Mateřská škola Kolektivní dům. Celkový...

SurgalClinic otevírá v Brně pracoviště dlouhodobé péče pro 74 pacientů

SurgalClinic otevĂ­rĂˇ v BrnÄ› pracoviĹˇtÄ› dlouhodobĂ© pĂ©ÄŤe pro 74 pacientĹŻ

Nové pracoviště dlouhodobé ošetřovatelské péče s kapacitou 74 lůžek vybudovala v brněnských Židenicích soukromá klinika SurGal Clinic. Zařízení cílící na...

Střední škola v M. Budějovicích rozšíří svůj areál v Tovačovského sadech

ilustrační snímek

Kraj Vysočina chystá rozšíření areálu Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích v Tovačovského sadech. Škola díky tomu bude moct opustit...

Rozárka s červenou čepičkou. Pacienty ostrovské nemocnice potěšil poník

Největší radost ze čtyřnohé terapeutky měli klienti oddělení.

Příjemná návštěva v předvánočním čase potěšila klienty oddělení následné péče psychiatrie Nemocnice Ostrov. Zavítala mezi ně Kateřina Bláhová s poníkem Rozárkou. Zooterapie sice není v nemocnici...

Plzeň od ledna rozšíří placené parkovací zóny do oblasti kolem zimního stadionu

ilustrační snímek

V okolí zimního stadionu v Plzni bude od 5. ledna příštího roku nová zóna placeného stání G. Přibližně 1000 placených míst vznikne v okolí zhruba tři čtvrtě...

Moravskoslezský kraj podpoří sociální služby bezúročnými půjčkami

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj příští rok opět poskytne provozovatelům sociálních služeb bezúročné půjčky. Návratná finanční pomoc má organizacím usnadnit situaci do...

Těšínské divadlo se otevřelo po rekonstrukci, vzniklo nové kulturní centrum

ilustrační snímek

Skončila rozsáhlá rekonstrukce Těšínského divadla. Trvala 18 měsíců a stála 139 milionů korun. Výsledkem je vznik kreativního Těšínského divadelního a...

Zlaťáky.cz zveřejňují identifikaci odcizených zlatých slitků v hodnotě přes 4,5 milionu korun. Jedná se o certifikované investiční zlato Argor-Heraeus

Generální dodavatel průmyslových staveb Harden Construction vstupuje na český trh. První projekt realizuje na Mostecku

