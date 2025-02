Evelínka, jejíž matka zemřela při porodu v domě sekty, jde k pěstounům. Otec neuspěl

Pětiměsíční Evelínka půjde k trvalým pěstounům. Jsou to manželé, kteří měli už několik dětí v pěstounské péči a svěřené děti berou jako své vlastní.

„Jsem si vědoma toho, že otec by měl být první osobou, která by měla zajišťovat péči o nezletilé dítě. A tak jsem k tomu i přistupovala. Opatrovnický soud dokáže pochopit, když rodič žije alternativním způsobem života, ale nesmí to být natolik odlišný způsob života, že by to nebylo v zájmu dítěte. Dítě musí žít v prostředí, kde je i řádné psychické vybavení,“ odůvodnila rozhodnutí soudkyně.

„Jsem si vědoma, že otec má zájem o Evelínu, domnívám se, že kdyby o ni pečoval sám, byl by schopen o ni pečovat. Otec ale sdílí společenství s dalšími lidmi a toto prostředí není z dokazování vhodné pro výchovu nezletilé. Je to prostředí, kde se řešily návykové látky. Ve videích je vidět, že otec poslouchá Lukáše Stančíka, je to až na hranici srážení lidské důstojnosti, a otec se proti těmto postojům nevymezí. Bylo to zřejmé i z jeho výslechu jako účastníka řízení. Sám otec řekl, že se z obsahem videí ztotožňuje. Z těchto důvodů se domnívám, že výchovné prostředí u otce není vhodné pro výchovu nezletilé,“ vysvětlila.

Pokračovala, že Marian P. nepracuje, i když musí splácet hypotéku. „Mohl pracovat a dokázat soudu, že má pracovní návyky. To se ale nestalo,“ přidala další důvod soudkyně. Kdyby celkově změnil svůj přístup a dokázal, že chce o Evelínu pečovat, byla by to jiná situace.“

O holčičku se chtěla starat také sestra zemřelé ženy. Nakonec od návrhu ustoupila.

Marian P. po skončení jednání u soudu prohlásil, že se proti rozhodnutí soudu odvolávat nebude. „Celý soud je jedna velká fraška, není vůbec zájem o to zjistit, jak žijeme. Pokud na základě stejných podkladů bude rozhodovat krajský soud, nemá cenu se odvolávat. Všechno jsou domněnky. Za dcerou budu jezdit, ale k čemu to bude, když bude žít s někým jiným, někdo jiný ji bude vychovávat,“ řekl novinářům otec Evelínky a nešetřil při tom vulgarismy. „Nikdo mi nebude říkat, jak mám a s kým žít. S tím ať jdou do pr....“

Lukáš Stančík, šéf centra Ohnivý drak v Plasích, který si říkal Bůh šašek a který u soudu Mariana P. zastupoval, řekl s nadsázkou, že je s výsledkem dnešního jednání spokojený. „Díky té cestě, kterou kráčíme, jsme prožili, že všechny orgány pracují na sto procent a oni opravdu udělali všechno pro to, aby spravedlnost byla naplněna. Je přeci jasné, že dcera s otcem být nemůže, protože otec neplní strukturu egoistické společnosti. Nikdo z vás se na nás v Plasích nebyl podívat. Takže jděte všichni do pr….,“ řekl svůj názor Stančík.

Marianova žena Linda porodila holčičku doma v září, zůstala ale s dítětem dlouho spojená pupeční šňůrou. Druhý den zkolabovala, protože jí z těla nevyšla placenta. V kritickém stavbu ji záchranáři převáželi do nemocnice. Tam dopravili i novorozenou holčičku. Ta přežila, její matka Linda po několika dnech zemřela.

Stančík již dříve na videu vysvětloval, proč žena podle něj zemřela. „Vypnula ji Bába šedivá, na tom se s ní Linda domluvila. Ale zároveň je to medicínsky postavené na tom, že je to mozková mrtvice. Koho byste tedy chtěli vinit z toho, že se tady stalo něco špatně? Nechceme se z toho vykroutit, ale tady vše proběhlo v pořádku. Akorát Linda si sama v místnosti v rozhovoru s Bábou šedivou řekla, že pokud Bába šedivá chce dítě, ať si raději vezme ji a dítě nechá žít,“ prohlásil tehdy Stančík. Stejný názor na smrt ženy má i Marian P.

Zakladatel sekty Lukáš Stančík a jeho přívrženci se netají tím, že nemají peníze, nechodí do práce a odmítají se stát součástí sociálního systému. Snaží se žít láskou v srdci a tento cit celý den rozvíjejí. Na videích ale Lukáš Stančík často používá vulgarismy a přeje lidem rakovinu, smrt.

Policisté šestačtyřicetiletého Stančíka na začátku října obvinili ze šíření poplašné zprávy, pomluvy, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a podněcování k trestnému činu. Za to nakonec skončí u přestupkové komise.

Lukáš Stančík popisuje, jak vypadal domácí porod (10. 9. 2024)