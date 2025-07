Soud s kolotočářem za napadení Ukrajinek na pouti finišuje, obžaloba žádá podmínku

Cizinky Lilia a Tatiana tvrdí, že jim muž nejprve z osobního auta nadával, pak vozidlo zastavil, vystoupil z něj, nadával jim kvůli tomu, že jsou z Ukrajiny a nakonec je napadl. Holzknecht vysvětloval, že ženy měly natažené nohy do cest, do které potřeboval projet autem s vlekem, aby mohl po skončení pouti začít skládat atrakce.

„Dámy mi seděly v cestě. Nemohl jsem projet. Odmítám, že bych je napadal kvůli národnostním věcem, to je nesmysl. V životě jsem ženu neuhodil. Dámy byly opilé. Konflikt vznikl kvůli tomu, že mi jedna z nich vlezla do auta. Myslel jsem si, že mi s ním chce odjet,“ popsal v pátek u soudu obžalovaný Holzknecht.

Tvrdí, že tam přišli další jeho kolegové. „Já jen tu jednu tahal z auta. Z vyprávění jsem slyšel, že tam měl přijít chlap, který měl tu druhou ze mne strhnout a dát jí facku. Já to neviděl. Celé je mi to líto, dámám se omlouvám. Ale že se to medializuje, že se z toho dělá věc kvůli národnosti, to je nesmysl,“ prohlásil Zdeněk Holzknecht. Připustil, že mohl říct něco ve smyslu blbé Ukrajinky.

Spor vypukl 14. srpna 2023 vpodvečer, kdy pouť už skončila a provozovatelé atrakcí balili. Podle státní zástupkyně Holzknecht vyvolal konflikt, když na ženy mimo jiné křičel, že jsou ukrajinské štětky.

„Když zjistil, že jsou Ukrajinky, napadal je pro jejich jejich národnosti,“ uvedla státní zástupkyně Marie Čechová. Podle jejího závěru nejprve napadl Tatianu, které vytrhl chomáč vlasů a roztrhal jí tričko. Když si mu pak žena sedla do auta a chtěla vytáhnout klíčky ze zapalování, snažil se ji dostat z vozu ven.

V tom okamžiku na něj zezadu skočila Lilia a udeřila ho do krku. „On se otočil a udeřil ji do tváře. Žena spadla na zem a ztratila vědomí,“ popsala státní zástupkyně, jak žena přišla ke zlomeninám v obličeji. „Znalec v podstatě vyloučil, že by ke zraněním v obličeji mohlo dojít pádem,“ upřesnila státní zástupkyně.

Žalobkyně navrhla Holzknechtovi podmíněný trest v délce dvou let se zkušební dobou 2,5 roku. „V případě, že by byl podmíněný trest v nižší výměře, měl by být uložen ještě peněžitý trest,“ navrhla státní zástupkyně.

Obhájce Pavel Heller naopak požaduje úplné osvobození souzeného muže. Podle něj jsou poškozené ženy nevěrohodné, navíc v době konfliktu byly opilé. Lilia, která skončila v nemocnici se zlomeninami, měla podle dokumentů v krvi 2,4 promile alkoholu, což podle něj u ženy vážící necelých 50 kilogramů představuje těžkou opilost.

„Po propuštění z nemocnice říkala, že si nepamatuje, co se stalo, kdo ji napadl, jaké to bylo vozidlo. V lékařských zprávách je zapsané, že ji napadlo více mužů. Kromě ran do hlavy uváděla i kopání do žeber. U soudu to ale nezopakovala, tvrdila, že neví, jak se to do zprávy dostalo,“ argumentoval advokát.

Poukazoval na výpovědi některých svědků, podle kterých neudeřil Liliu do obličeje obžalovaný, ale jiný muž, který ji nejprve sundal z Holzknechtových zad. „Tady jsou tak velké a výrazné rozpory a pochybnosti ve výpovědích poškozených, přibarvování věcí, že na ně není možné pohlížet jako na věrohodné osoby. Klient nezpůsobil újmu na zdraví ani jedné z nich, naprosto vylučuje jakýkoli národnostní kontext. Jakým způsobem se měl dohadovat s opilými ženami, aby mu umožnily projet? Jak s opilými mluvit? To nebyl žádný národnostní kontext, to je absurdní,“ řekl advokát při jeho návrhu na zproštění obžaloby.

Připomněl, že v případě pochybností má soud rozhodovat ve prospěch obžalovaného.

„Má strach, když vidí houpačky a kolotoče“

Zmocněnkyně cizinek řekla, že obě požadují po 50 tisících korun nemajetkové újmy a Lilia dalších 170 tisíc bolestného.

„Nejprve byly obětí verbálního útoku. Velmi se jich dotklo, že je nazval ku...mi ve spojitosti s tím, že jsou Ukrajinky. Slyšelo to více lidí. Při útoku, ke kterému nezavdaly příčinu, cítily obavy nejen o sebe, ale hlavně o děti. Lilia měla strach, že napadne i děti. Obě prchly před válkou do České republiky, ale obžalovaný jim způsobil extrémní zážitek, kdy zjistily, že i v České republice je může někdo napadnout. Tatiana chodí s dítětem do školky přes pole, protože má strach z aut, bojí se, že by se napadení mohlo opakovat, nechodí ani na koupaliště. Je i s dětmi hlavně na ubytovně. Má strach, když vidí houpačky a kolotoče. Pořád nerozumí tomu, za co byly napadeny,“ líčila jejich zmocněnkyně, proč by měl soud nařídit obžalovanému, aby jim za napadení zaplatil peníze.

Podle obhajoby se ale jedna z cizinek loni objevila na pouti v Plasích i s dítětem, viděli je prý na atrakci.

Byly opilé, útočily, hájí se muž obviněný z napadení Ukrajinek (4. 9. 2024)