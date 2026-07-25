Platforma proti úložišti je proti novele stavebního zákona,obrátí se na senátory

Autor: ČTK
  11:45aktualizováno  11:45
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Platforma proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 40 obcí a měst a 18 spolků z ČR, nesouhlasí s novelou stavebního zákona, kterou má v srpnu projednat Senát. Sklad radioaktivního odpadu, pro který se zvažují čtyři lokality v Česku, se má podle novely stát veřejně prospěšnou stavbou, což omezí možnosti obcí i krajů hájit své oprávněné veřejné zájmy a zjednoduší vyvlastnění, uvedla platforma v tiskové zprávě. Obrátí se na senátory, aby novelu v této podobě odmítli.

Nově má být podle platformy hlubinné úložiště stavbou pro energetickou bezpečnost státu. "Proti jeho povolení by pak nebylo přípustné odvolání a platily by krátké povolovací lhůty, které nebude možné prodloužit. I dotčené orgány veřejné správy chránící veřejné zájmy by měly mít pouhých 20 dnů k vydání vyjádření nebo závazného stanoviska k tak komplikovanému záměru s možnými dopady do životů tisíců následujících generací," uvedla platforma. Na případnou žalobu proti vydanému souhlasu bude podle ní pouze měsíc.

"Připravované změny zákona razantně omezují vlastnická práva občanů nejen při povolování úložiště, ale už při vyhledávání lokality, což v praxi může znamenat významný faktický zásah do území ještě před rozhodnutím o vlastní stavbě. Jedná se o takzvanou salámovou metodu, která dále oslabuje postavení dotčených obcí i vlastníků nemovitostí," řekl Michael Forman (nez.), mluvčí platformy a starosta Horažďovic z lokality Březový potok v Pošumaví. Dalšími zvažovanými místy pro úložiště jsou Horka a Hrádek na Vysočině a Janoch u Temelína. Správa úložišť radioaktivního odpadu už zahájila v některých místech hloubkové geologické vrty. Obce ze všech lokalit podaly proti povolení průzkumu žaloby, soud je ale zamítl. Následovaly kasační stížnosti, které se ještě řeší, ale stejně jako žaloby nemají odkladný účinek.

Firmy provádějící vrty se dnes musí dohodnout s vlastníky pozemků, některé obce teď geologům vstupy zakazují. Novela zákona ale umožňuje podle platformy souhlas obejít a investor nebo firma bude moci vstupovat a vjíždět na libovolné parcely a provádět průzkum i bez souhlasu majitelů.

"Věříme, že zákon v této podobě neprojde," řekl Forman. Podle obcí a spolků je problematický s obrovským počtem změn.

Hlubinné úložiště, kde mají být půl kilometru pod zemí trvale uložené hlavně tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v Česku vzniknout do roku 2050. Lokalita má být vybraná do roku 2030. Kromě ČR připravují svá úložiště další státy.

Platforma prosazuje změny v přístupu státu k nakládání s vyhořelým jaderným palivem a dalšími radioaktivními odpady, který se neomezí jen na hlubinné úložiště. Dále chce, aby rozhodnutí o výběru lokality bylo podmíněno souhlasem dotčených obcí.

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