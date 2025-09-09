Při rekonstrukci bytu v centru Plzně vybouchl plyn, řemeslníka odvezla sanitka

Mluvčí krajských hasičů Petr Poncar potvrdil, že k výbuchu došlo během rekonstrukce bytu.
Podle ČTK se zranil dělník, který opravoval potrubí, v němž vybouchly zbytky plynu. Záchranná služba ho transportovala do Fakultní nemocnice v Plzni.
„Výjezdové skupiny dvaapadesátiletého muže ošetřily, utrpěl popáleniny v oblasti horní části těla,“ upřesnila za záchrannou službu Karolína Korčíková s tím, že muž byl během transportu při vědomí.
Hasiči objekt odvětrali. Okolnosti výbuchu šetří policisté.