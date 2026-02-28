„Nové autobusy přinášejí větší pohodlí i lepší orientaci při nástupu. Cílovou stanici nově zobrazují také na zadním čele vozu, číslo linky je poprvé viditelné i na levém boku. Interiér doplňuje ambientní vnitřní osvětlení, které je příjemnější pro oči. Potkávat je budete především na linkách 24, 25, 29, 30, 41 a 56,“ uvedl mluvčí dopravního podniku René Vávro.
V plzeňské vozovně jsou první tři kloubové vozy SOR, do konce letošního roku má přibýt ještě dalších pět plně klimatizovaných vozů, což je v Plzni při nákupu vozidel městské dopravy standardem posledních let. Při využití opce ve smlouvě z loňského roku by dopravní podnik mohl koupit ještě sedm dalších stejných autobusů.
Plzeňští dopraváci mají s autobusy SOR zkušenosti, první klasické dvanáctimetrové vozy začaly jezdit po městě v závěru roku 2010. U kloubové verze by se do autobusů mělo vejít stejně cestujících jako do konkurenčních solarisů. Oba typy mají shodně čtvery dvoukřídlé dveře.
U vozů SOR se v pořadí druhé dveře při otevření nezasouvají dovnitř, ale vyjedou ven a poté se předsunou do stran. Tak to mají i poslední dodané krátké autobusy stejného výrobce. Cílem je zvětšit prostor a urychlit výstup a nástup cestujících v zastávkách.
Zatímco v Plzni jezdí v barvách dopravního podniku autobusy více výrobců, trolejbusy budou podle uzavřených smluv i nadále využívat karoserie Solaris. Plzeňská Škoda Group sice používá při výrobě trolejbusů karoserie různých výrobců, kloubové trolejbusy SOR však mohou lidé spatřit v ulicích Plzně pouze při testování pro jiná města. Takové vozy nakoupily například České Budějovice.