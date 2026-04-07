Americká a nádraží zůstávají strašákem, lidem vadí i hluční cizinci, ukázal průzkum

Necelá polovina obyvatel (45 %) se z obav o svou bezpečnost vyhýbá některým místům ve svém okolí a nejčastěji se jedná právě o Americkou třídu, historické centrum a Hlavní nádraží.
Vyplynulo to z analýzy provedené v loňském roce, kdy byly vyhodnoceny názory více než 1 500 lidí. Nejvíce zneklidněni jsou Plzeňané kvůli přistěhovalectví a cizincům (58 %) a kriminalitě (52 %), ale v jejím případě se jedná ve srovnání s průzkumem z roku 2023 o pokles o čtyři procenta.
|
Přítomnost většího počtu Ukrajinců v Plzni hodnotí negativně 61 % obyvatel. Nejčastěji to má být kvůli kriminalitě, násilí a potyčkám. Lidé si zároveň stěžují na jejich nepřizpůsobivost a nerespektování pravidel nebo aroganci a nezdvořilost. Nicméně proti roku 2023 se podíl negativních postojů k Ukrajincům mírně snížil o tři procenta z dřívějších 64 procent.
Podle výsledků obecně kriminalita znepokojuje 61 % obyvatel města, což je stejná míra jako v roce 2023. Obavy z pobytu zahraničních pracovníků na území Plzně má podle analýzy 56 % obyvatel, a to je stejné jako v roce 2023. Nejčastějším důvodem těchto obav je strach z nárůstu kriminality, což se proti loňskému roku také nijak nezměnilo.
|
Radní Plzně pro bezpečnost Tomáš Kotora z uskupení PRO PLZEŇ připomíná, že podle analýzy je většina lidí spokojená s prací Policie ČR a městské policie. „To je 64 procent a je to podobné jako v roce 2023. Velmi pozitivně – 76 procenty obyvatel – je vnímáno rozšíření zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti,“ řekl.
Na poměrně úspěšný projekt zapojení bezdomovců do hlídání pořádku u katedrály na hlavním náměstí Plzně chce radnice navázat tím, že hodlá spolku K srdci pomoci s vybudováním nouzového centra pro bezdomovce.
|
A jak vnímá to, že se řadu let nedaří změnit negativní vnímání bezpečnosti v historickém centru, na Americké třídě a u Hlavního nádraží? „U Hlavního nádraží je potíž v tom, že nedaleko má Charita objekty s velkým počtem klientů z řad bezdomovců. Ráno je vyženou ven, protože potřebují uklidit nebo přestlat postele. Pokud je nepříznivé počasí, tak se klienti Charity seberou a jdou k nádraží. Je to v době, kdy se tam pohybuje nejvíc lidí, kteří dojíždějí za prací a ti to vnímají negativně,“ vysvětluje.
Radní tvrdí, že jedná o tom, aby nádražní ochranka byla aktivnější. „Také jsme tam domluvili lepší osvětlení pro večerní hodiny. A velký problém je, že naproti nádraží je večerka, kam lidé bez domova míří například pro alkohol,“ popisuje.
|
Na Americké třídě je podle radního hlídka strážníků každých dvacet minut a prostor hlídají speciální kamery s detektory zvuku. „Ale Americká je pořád lidmi vnímána jako riziko. My pro bezpečnost můžeme udělat to, že tam hlídky budou v podstatě pořád, chceme je posilovat,“ uvedl.
Tvrdí, že v Plzni žije už přes dvě stě tisíc lidí a z toho zhruba 40 tisíc cizinců. „K tomu počtu musíme navyšovat počty strážníků. Bude jich víc. Každý rok bychom chtěli počet o deset navýšit,“ konstatoval.
|
A jak si vysvětluje značně kritické vnímání Ukrajinců, kteří se podle oficiálních statistik nedopouštějí více trestných činů než zbytek společnosti? „Problém je v jejich prezentaci na veřejnosti, kdy jsou například hlučnější nebo někteří popíjejí alkohol. Navíc česká společnost je značně alergická na ruštinu nebo na řeč, která zní jako ruština. Pokud by se mezi sebou bavili v jiném jazyce, asi by to bylo vnímáno lépe. Z průzkumu vyšlo, že lidem na Ukrajincích nejvíc vadí nerespektování pravidel a nezdvořilost,“ uvedl.
|
Připustil, že negativní postoje veřejnosti k cizincům odrážejí i to, jak se vůči nim přehnaně kriticky vyjadřují někteří politici: „A když to lidé čtou nebo vidí, tak tomu věří, byť to není zdaleka tak hrozné.“
Pro zlepšení bezpečnostní situace, a tedy i pocitu lidí, magistrát podporuje preventivní programy zaměřené na potenciálně problematické skupiny. Andrea Gregorová z odboru bezpečnosti upozornila, že v prevenci hraje podstatnou roli spolupráce s neziskovými organizacemi. Město je také dlouhodobě zapojeno do projektu Asistent prevence kriminality.
|
„V současné době máme dvojici asistentů se znalostí ukrajinského jazyka. Pohybují se po celém městě, zaměřují se na problematické lokality a komunikují zejména s ukrajinskou populací. Předávají jim informace, co si mohou nebo nemohou dovolit, například v oblasti Boleveckých rybníků,“ vysvětluje. Právě informování o pravidlech podle Gregorové hraje důležitou roli, přináší pozitivní výsledky a ubývá přestupků. Asistenti po nějaké době přecházejí do služeb městské policie.
„Také hodně spolupracujeme s neziskovým sektorem. Například organizace Ponton dobře pracuje s dětmi ze sociálně slabých rodin. Spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi, které se věnují dětem a mladistvým v rámci terénních programů, jež mají v oblasti prevence kriminality velký význam,“ prohlásila.
|
19. května 2025