Při vloupání do auta v Plzni pobodal muže, policisté recidivistu vystopovali

Valentýna Bílá
  10:12
Policisté po necelém měsíci vypátrali útočníka, který v Plzni na Borech pobodal muže. Ten ho přistihl při vloupání do zaparkovaného auta. Kriminalisté třiačtyřicetiletého podezřelého obvinili z loupeže, krádeže a výtržnictví, skončil ve vazbě.

Po útočníkovi, který pobodal sedmadvacetiletého muže, pátrali kriminalisté a policisté z Městského ředitelství Plzeň i speciální pořádková jednotka.

Místo v Raisově ulici v Plzni Borech, kde v noci neznámý zloděj napadl nožem svědka jeho zlodějny. (10. září 2025)
Noční drama připomíná už jen hromádka střepů z rozbitého okna auta. (10. září 2025)
Místo v Raisově ulici v Plzni Borech, kde v noci neznámý zloděj napadl nožem svědka jeho zlodějny. (10. září 2025)
„Na základě zajištěných stop a následně vyhodnocených stop a důkladné operativně pátrací činnosti kriminalisté krok za krokem zrekonstruovali pohyb útočníka a podařilo se jim zjistit jeho totožnost,“ informovala v úterý o úspěchu policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Třiačtyřicetiletého podezřelého muže následně po necelém měsíci zadrželi. Následovalo obvinění ze zločinu loupeže a přečinů krádeže a výtržnictví.

Je tu moc krve. Policie ukázala záchranu pobodaného muže, který přistihl zloděje

„Policejní komisař zároveň podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval,“ dodala mluvčí.

Podle ní obviněný muž byl již v minulosti za různou trestnou činnost pravomocně odsouzen. Teď mu hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi.

K útoku došlo 10. září kolem druhé hodiny ráno v Raisova ulici na Borech. Mladík tam přistihl muže, jak se snaží dostat do zaparkovaného firemního auta, s nímž chtěl odjet. Útočník ho napadl nožem, kromě bodnořezného poranění na noze měl i pořezaná záda a utržil několik úderů do hlavy.

Zraněný muž ihned zalarmoval policii. Členové pořádkové služby, kteří přijeli na místo jako první, mu poskytovali první pomoc. Následně si ho převzali do péče záchranáře.

