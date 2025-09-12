Při kontrole osobních věcí na oddělení se zvýšenou ostrahou našli u vězně věci, které měly prokazatelně sloužit k útěku. Potvrdila to mluvčí Vězeňské služby České republiky Markéta Prunerová. „Dozorci prováděli kontrolu v pondělí odpoledne,“ upřesnila mluvčí.
Kromě lana, které bylo spletené z přikrývek, povlečení a kusů oblečení, měl muž na cele také provizorní kotvu, kterou si vyrobil z kovových dílů vězeňské postele.
Odsouzený byl z oddělení se zvýšenou ostrahou okamžitě přeřazen na samotku v oddělení prevence a stížností. Věci na útěk mu samozřejmě zabavili, následovaly rozsáhlé prohlídky na všech odděleních včetně přepočítání vězňů, věznice nyní mimo jiné zjišťuje, zda dotyčnému vězni někdo s přípravou na útěk pomáhal.