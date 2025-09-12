Vyrobil si lano a kotvu. Plán na útěk z plzeňské věznice překazili dozorci

Autor: vb
  9:42aktualizováno  9:42
Na útěk z plzeňské věznice se připravoval jeden z odsouzených. Z přikrývek a povlečení si smotal lano a z kovových dílů postele si vyrobil provizorní kotvu. Plán ale nestačil uskutečnit, zhatili mu ho dozorci.

Letecký pohled na věznici Plzeň-Bory (8. září 2021) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Při kontrole osobních věcí na oddělení se zvýšenou ostrahou našli u vězně věci, které měly prokazatelně sloužit k útěku. Potvrdila to mluvčí Vězeňské služby České republiky Markéta Prunerová. „Dozorci prováděli kontrolu v pondělí odpoledne,“ upřesnila mluvčí.

Kromě lana, které bylo spletené z přikrývek, povlečení a kusů oblečení, měl muž na cele také provizorní kotvu, kterou si vyrobil z kovových dílů vězeňské postele.

Odsouzený byl z oddělení se zvýšenou ostrahou okamžitě přeřazen na samotku v oddělení prevence a stížností. Věci na útěk mu samozřejmě zabavili, následovaly rozsáhlé prohlídky na všech odděleních včetně přepočítání vězňů, věznice nyní mimo jiné zjišťuje, zda dotyčnému vězni někdo s přípravou na útěk pomáhal.

