Zloděj na ulici přepadl stařenku a ukradl jí kabelku. Z lupu se však dlouho neradoval

Muž si stařenku vyhlédl minulou neděli v městské čtvrti Bory. Přepadl ji přímo na chodníku poblíž zastávky městské hromadné dopravy.
„K dvaaosmdesátileté ženě přistoupil zezadu a násilí jí strhl kabelku, kterou měla zavěšenou na předloktí. Seniorka po útoku upadla na zem, zatímco agresor z místa utekl,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Muž s kradenou kabelkou zaběhl do průchodu jednoho z domů a kabelku tam prohledal. Vzal si mobilní telefon a zbytek věcí, jako osobní doklady i platební kartu, zahodil.
Poté, co žena vše nahlásila na tísňovou linku, začali policisté po útočníkovi okamžitě pátrat. Úspěšní byli následující den, kdy muže i s ukradeným mobilem zadrželi. „Ten bude v nejbližší době vrácen zpět majitelce,“ dodala mluvčí.
Ženu srazil na schody a ukradl jí důchod. Hledaný násilník má specifickou chůzi
Muž je obviněný z loupeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Na soud si počká ve vazbě. V případě uznání viny mu hrozí až deset let za mřížemi.