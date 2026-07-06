Plzeň bude mít za poslední 4 roky 300 nových bytů, dalším městům přibyly desítky

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Město Plzeň za poslední čtyři roky zrekonstruovalo nebo postavilo 117 nových bytů. Zároveň pokračuje výstavba 182 městských bytů na více místech, většina bude hotova do letošního podzimu. Do bydlení krajské město v letech 2022 až 2025 investovalo 923 milionů Kč, řekla ČTK radní pro bydlení Světlana Budková (STAN). Aktuálně má Plzeň 2515 nájemních bytů, z toho 1814 standardních a 593 zvláštního určení a bytů pro seniory. Ostatní okresní města v regionu realizovala jen menší projekty. Žádostí o městský byt v nich výrazně nepřibývá, nájemné zdražovala většinou jen o inflaci. Byty neprodávala.

"Ještě letos v létě zahájí Plzeň stavbu dalších 68 bytů. Město zřídilo fond bydlení, do něhož ročně vkládá 100 milionů korun," uvedla Budková. Velkou část bytových projektů město hradí z vlastních zdrojů, dotace čerpá hlavně na dostupné a sociální bydlení.

Plzeň podle Budkové pracuje na přípravách výstavby 1080 nových bytů, které jsou v různé fázi, 131 z nich už má platné stavební povolení. "Jde o projekty čistě v režii města - například bytový dům Emila Škody, Pařížská, Domažlická-Vejprnická, Skvrňanská-Vejprnická, U Borského parku. Nově byly vytipovány další vhodné lokality na výstavbu bytových domů," uvedla. Město také spolupracuje se soukromým sektorem a zpracovalo studii na výstavbu 794 městských bytů v bývalých kasárnách Slovany hlavně pro jednotlivce a mladé rodiny. Výstavba je plánována ve čtyřech etapách.

Plzeň eviduje aktuálně 2612 žadatelů o městský byt s takzvanou registrací a tento počet podle Budkové roste jen mírně. "Kromě toho nabízíme i byty bez registrace prostřednictvím našeho realitního portálu, kde žadatelé podávají přihlášky na byt. Na ty se nám v poslední době hlásí až 100 žadatelů na jeden vypsaný byt," uvedla radní. Nájemné zvyšovalo město jen o inflaci. Aktuálně činí u standardních bytů 108,52 Kč/m2/měsíc, u celkově rekonstruovaných bytů 158,62 Kč/m2/měsíc a u nových 185 Kč/m2/měsíc.

Klatovy, druhé největší město v Plzeňském kraji, přestavěly v letech 2023 a 2024 za 70 milionů korun objekt bývalé vojenské ubytovny Na Bělidle na nízkoenergetický dům se 32 byty. Dále připravují obytný soubor Větrovna. Město využívá na stavby bytů většinou vlastní zdroje. "Ostatní stávající byty se po odstěhování nájemce průběžně rekonstruují a následně nabízejí k pronájmu," řekla ČTK mluvčí radnice Radmila Nagovská. Příjmy z nájemného jdou na opravy a rekonstrukce. "Loni to bylo přes 12 milionů, o rok dříve 13 milionů a v roce 2023 celkem 14 milionů korun," řekla. Klatovy vlastní 513 městských bytů, z toho 240 standardních, určených k pronájmu. Ostatní spadají do speciálních kategorií - pro seniory, sociálně slabé osoby a bezbariérové byty.

Klatovy neuvedly konkrétní počet žádostí o městský byt. "Pořadník není, při nabídkách se počet žadatelů o jednotlivé byty v čase mění," uvedla mluvčí. Nájemné se zvyšuje vždy od července o inflaci. "Skokové navýšení neproběhlo. Jeho aktuální výše u nově přidělovaných bytů činí 166 Kč/m2/měsíc. U nájemních smluv uzavřených před lednem 2024 je to 107,80 koruny," řekla.

Rokycany, které vlastní 549 bytů, investovaly za poslední čtyři roky do bytů deset milionů korun z vlastních zdrojů. Podle Jany Špelinové z odboru rozvoje města rekonstruovaly 22 bytů. Větší projekty bytů město nemá. "Evidujeme 141 žadatelů o městský byt a jejich počet klesá," uvedla. Po dobu čtyř let se nájemné zvyšovalo o míru inflace, aktuálně je 115,32 Kč/m2/měsíc.

Tachov, který má v majetku 612 bytů, zrekonstruoval za čtyři roky 55 bytů a dal do nich přes 41 milionů korun. Využívá dotace i vlastní zdroje. Větší projekty teď připravené nemá, soukromí developeři tam chystají pět bytových domů. "Aktuálně evidujeme 161 žadatelů o městský byt. Jejich počet stoupá, ale ne dramaticky," uvedla mluvčí radnice Tereza Kořínská. Nájem se zvyšoval jen v lednu 2024 o 20 procent. "Nejnižší mají sociální byty, 48 Kč/m2 za měsíc, základní nájem je 50 Kč/m2 a 57 Kč/m2 podle výchozích nájmů. U nově přidělovaných bytů se odvíjí od investovaných peněz a pohybuje se od 80 Kč do 110 Kč/m2, nejvyšší 150 Kč/m2," řekla.

Domažlice, které vlastní na 800 bytů, nepostavily ani nezrekonstruovaly za čtyři roky žádný byt. "Připravujeme stavbu zhruba 120 bytů v Petrovické ulici, kde je zainvestovaná infrastruktura a pracuje se na projektu. A máme zpracovaný projekt na inženýrské sítě na sídlišti Kozinovo pole na 147 bytů," řekl starosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL). Počet žadatelů o byt se poslední roky pohybuje kolem 50. Nájemné v městských bytech roste jen o inflaci, jeho výše je zhruba 100 Kč/m2 a měsíc, dodal.

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