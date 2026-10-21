Plzeň čeká rizikový fotbalový zápas s Levski Sofia, policie doporučuje jet MHD

Rozsáhlá bezpečnostní opatření připravují policisté a strážníci na čtvrteční utkání fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a bulharským Levski Sofia. Zápas, který začne ve 21:00 na stadionu ve Štruncových sadech, hodnotí policisté jako rizikový. Na bezpečnost fanoušků a veřejný pořádek budou dohlížet policisté z Plzeňského a Karlovarského kraje a Prahy a plzeňští strážníci. Řidiči musejí počítat s komplikacemi zejména při parkování v centru města. ČTK o tom dnes informovali policejní mluvčí Ondřej Hodan a mluvčí městské policie Jana Pužmanová.
Do bezpečnostních opatření se zapojí pořádkoví, dopravní a cizinečtí policisté, kriminalisté, psovodi, členové speciálních pořádkových a zásahových jednotek i antikonfliktního týmu. Z Prahy přijedou také policejní jezdci se služebními koňmi. Plzeňská městská policie nasadí běžné hlídky, dopravní strážníky a pořádkovou jednotku.
"Primárně si toto bezpečnostní opatření klade za cíl zajistit bezpečnost osob na utkání i mimo něj, veřejný pořádek, ochranu majetku a v neposlední řadě plynulost dopravy na území celého města," uvedl Hodan. Policisté budou spolupracovat také s magistrátem, městskou správou informačních technologií a fotbalovým klubem.
Policie připomíná, že fanoušci nesmějí používat pyrotechniku ani si zahalovat obličej. Zákazy se podle Hodana vztahují nejen na stadion, ale také na cesty na utkání a zpět.
Obě bezpečnostní složky doporučují návštěvníkům zápasu, aby nechali auta mimo centrum a využili městskou hromadnou dopravu. Vstupenka na utkání platí zároveň jako jízdenka MHD, a to tři hodiny před začátkem zápasu a hodinu po jeho skončení. Fanoušci tak mohou cestovat zdarma od 18:00. V okolí stadionu je omezený počet parkovacích míst.
Řidiče policie vyzývá, aby respektovali dopravní značení a pokyny policistů a strážníků. Nesprávně zaparkovaná auta mohou komplikovat dopravu i průjezd záchranných složek.
"Na stadion vyrazte s předstihem a ideálně městskou hromadnou dopravou," doporučila Pužmanová. Strážníci budou společně s policisty dohlížet na veřejný pořádek nejen v okolí stadionu, ale také na dalších místech ve městě.