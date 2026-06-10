Plzeň chce být Evropským hlavním městem dobrovolnictví pro rok 2028

Plzeň kandiduje na titul Evropské hlavní město dobrovolnictví 2028. Usilují o něj i další tři evropská města, z Itálie, Španělska a Dánska. Jestli titul propagující dobrovolnické aktivity získá, se Plzeň dozví v prosinci. Na přípravě kandidatury spolupracovala s regionálním Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem Totem z Plzně, které bude v případě zisku titulu hlavním partnerem města, řekl ČTK mluvčí města Eva Barborková. Kandidaturu dnes schválila rada města. Součástí přihlášky, kterou Plzeň zpracovala, je strategie růstu dobrovolnictví i doprovodné video.
Soutěž Evropské hlavní město dobrovolnictví vyhlašuje od roku 2014 organizace Centre for European Volunteering (Centrum evropského dobrovolnictví). Cílem je podporovat, zviditelňovat a posilovat tyto aktivity.
"Dobrovolnictví je důležitou součástí fungování občanské společnosti a v Plzni s ním máme skvělé zkušenosti. Ziskem titulu můžeme ještě více posílit postavení těchto organizací. Dále doufáme, že to pomůže dobrovolnictví víc se zpropagovat, zvýšit jeho společenskou prestiž a přesvědčit další osoby zapojit se do něj," řekl radní Jiří Šrámek (ANO).
Ředitelka Totemu Vlastimila Faiferlíková uvedla, že v Plzni se do dobrovolnictví každoročně zapojují tisíce lidí všech generací. "Kandidaturu na titul Evropské hlavní město dobrovolnictví vnímáme jako nástroj, který může pomoci rozvíjet nové dobrovolnické příležitosti, propojovat partnery napříč Evropou a zanechat dlouhodobý odkaz pro obyvatele města i celého regionu," uvedla.
Pokud Plzeň uspěje, připraví zahajovací a závěrečný ceremoniál a také akce, které přispějí k růstu a rozvoji dobrovolnických příležitostí. Město s Totemem už navrhly předběžný plán akcí, například slavnostní zahájení spojené s výstavou o dobrovolnictví, interaktivní hru na téma popularizace této práce, mezinárodní workcamp dobrovolníků z různých zemí, burzu filantropie, mezinárodní den dobrovolníků a slavnostní zakončení spojené s konferencí. "Dále se předpokládá zapojení už existujících akcí organizovaných městem nebo jinými subjekty, které se už v současné době v západočeské metropoli konají," dodal Mařan.