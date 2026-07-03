Plzeň chce zvýšit od září počet strážníků o 15, bude jich téměř 300

Plzeň zvýší od září počet strážníků o 15, bude jich mít 287. Celkový stav zaměstnanců Městské policie Plzeň se tak zvedne na 348. Město posílí letošní peníze na platy a odvody strážníků o pět procent na 297 milionů Kč. Cílem je zvýšit bezpečnost ve městě, řekl ČTK po schválení radou města radní Tomáš Kotora (Pro Plzeň).
V Plzni nyní slouží 272 strážníků. "S navýšením o 15 strážníků jsme souhlasili s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci, počty cizinců v Plzni, počty lidí bez domova a podobně. Chceme, aby se obyvatelé Plzně cítili bezpečně, a tomu pomáhají svou každodenní činností právě i městští strážníci," uvedl Kotora. Dodal, že zvýšení výdajů o 14 milionů Kč reaguje i na nárůst mzdových tarifů podle nařízení vlády, které je účinné od dubna. "Počet obyvatel Plzně roste a potřebujeme, aby k tomu v poměru rostl také počet strážníků," řekl. Podle Kotory je dost adeptů, náborový příspěvek je 130.000 korun, stejný jako u Policie ČR. "Abychom si vzájemně nekanibalizovali zájemce," dodal.
Primátor Roman Zarzycký (ANO) uvedl, že kromě letošního navýšení peněz akceptovali zastupitelé výhled na čtyři roky, který zajistí stabilitu vyšších výdajů. "Do dalšího roku jsme dali navíc asi 46 milionů korun komplexně plus další peníze na technické vybavení, tuším 12 milionů. Máme bezmála 300 strážníků. A cílem je do budoucna je ještě posílit," uvedl.
Státní a městská policie v Plzni letos v dubnu podepsaly memorandum o společném sdíleném operačním řízení, díky němuž je možné vyslat na místo oznámení nejbližší dostupnou hlídku. Operační důstojníci mají okamžitý přehled o počtu a dostupnosti hlídek v Plzni, mohou je efektivněji řídit a poslat na místo nahlášené události. Společný dispečink a sdílení dat podle Kotory už funguje - obě policie navzájem vidí své hlídky a jedna může vyzvat druhou, která je blíž. "Nový systém potvrzuje, že spolupráce mezi Policií ČR a městskou policií v Plzni je na té nejvyšší úrovni, a dokonce je označována jako unikátní v rámci Česka," řekl Zarzycký. Podle něj se propojily kapacity, aby bylo možné zasáhnout efektivně a účelně. Tedy pokud je někde bagatelní přestupek nebo přečin, tak aby tam nejely prvosledové hlídky," uvedl.
Podle primátora se obě složky snaží o co největší synergii. "Pravidelně se o tom bavíme na společných poradách. Tři sta strážníků - to už je solidní armáda. A jak mi opakovaně říkají lidé od Policie ČR, tak už si dnes neumí představit fungování bez strážníků. Berou je jako složku, která je potřeba ke zlepšování bezpečnosti," uvedl. Spolupracují na preventivních i kontrolních opatřeních. Bezpečnostní akci má třeba jeden týden státní policie a druhý týden městská. A Policie ČR se může soustředit na jiná místa v kraji, dodal Zarzycký.