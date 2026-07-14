Plzeň chystá pět parkovacích domů za stovky milionů, hlavně na sídlištích

Plzeň chystá pět velkých parkovacích domů za stovky milionů korun. Poté, co před dvěma týdny otevřela třípodlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů Kč, dokončuje stavbu na Světovaru. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Velký dům vyroste nad zoo, dinoparkem a amfiteátrem a druhý, dosud největší, u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. ČTK to řekl náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).
"V Hodonínské na Vinicích se teď kreslí prováděcí dokumentace. Na podzim bychom ho měli být schopni vysoutěžit, jsme blízko k realizaci. Je to podobná myšlenka jako Atom (lehký modulární, částečně zapuštěný do terénu), byť jsou tam jiné rampy. Je to jednoduchý dvoupatrový skelet, bez výtahů a záchodů, stojící na stávající pevné ploše," uvedl Bosák.
Letos v září zprovozní město osmipatrový dům Světovar pro 433 vozidel asi za 200 milionů korun. "Luna (parkovací dům na Borech s 329 místy) je připravená. Vykopali jsme jednu přeložku a tím jsme stavbu formálně zahájili, ale čeká se na peníze," řekl Bosák. Stavba podle něj může začít hned, pokud se vyčlení z rozpočtu přes 200 milionů Kč.. "Už jsme dokonce vyřešili i problém s požární vyhláškou. To stavbu brzdilo, protože nebylo jasné, jak do objektu nainstalovat fotovoltaiku," uvedl.
Město připravuje dva velké parkovací domy, na něž kreslí technické studie. Jeden bude nad zoo na parkovišti nad amfiteátrem na Vinicích a má mít až 500 míst. "Bude sloužit částečně jako Park & Ride (záchytná plocha pro auta, jejichž řidiči dál pokračují veřejnou dopravou), pro obyvatele Vinic, ale také pro návštěvníky zoo, dinoparku a akcí v amfiteátru," řekl Bosák.
Největší plzeňský parkovací dům, který bude mít až 1000 míst, má vyrůst vedle centrálního autobusového nádraží, kde je dneska na zpevněné ploše parkoviště Park & Ride. "Bude částečně sloužit pro budoucí rezidenční zástavbu kolem nádraží. Také celé nádraží by mělo být podle územní studie do budoucna rezidenční čtvrtí," uvedl náměstek. Město, které tam plánuje i školku, se chce dohodnout na směně pozemků se soukromým majitelem, jemuž patří nádražní budova a pozemek pod ní. Ostatní plochy nástupišť a silnic jsou městské. Mezinárodní autobusovou dopravu přesune město k hlavnímu vlakovému nádraží na místo pošty, kterou nedávno vykoupilo.
Plzeň má teď s Atomem tři parkovací domy. Dva jsou v centru - Rychtářka se 447 místy a dům u Nového divadla se 166 místy.