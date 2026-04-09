Plzeň dá 33 milionů Kč do poslední etapy revitalizace Lochotínského parku u zoo

Autor: ČTK
  15:32aktualizováno  15:32

| foto: ČTK

Plzeň končí s desetiletou revitalizací Lochotínského parku u zoo a sídliště Vinice. V nejstarším uměle založeném parku ve městě upraví v poslední etapě do podzimu za 33 milionů korun poslední dva hektary. Opraví cesty, vysadí dřeviny, založí květinové záhony, instaluje vodopád a cvičební prvky. Do rozsáhlé revitalizace investuje město přes 90 milionů korun, z toho třetina je hrazena z dotace, řekl dnes ČTK primátor města Roman Zarzycký (ANO). Celý park z roku 1832 má rozlohu přes osm hektarů.

"Do parku chodí relaxovat hlavně obyvatelé Severního Předměstí, ale procházejí tam další tisíce lidí, kteří jdou navštívit naši zoologickou a botanickou zahradu," řekl. Navazujícím krokem bude záchrana jeho dominanty - lochotínského pavilonku. Radnice má studii kulturní památky, začne pracovat na projektu a hledá možnosti financování. U pavilonku už se opravuje terasa jako součást revitalizace parku, řekl primátor. Park je součástí městské památkové zóny Lochotín, která zahrnuje i sousední zahradní vilovou čtvrť.

Poslední část revitalizace začala na jaře od pavilonku podél Karlovarské ulice k ulici Pod Vinicemi a dále v oblasti ohraničené jižní stranou ulice Pod Vinicemi až k parkovišti u zoo a k vyústění aleje "Kilometrovka".

"Letos dokončíme síť cest, umístíme herní i cvičící prvky a boulderingovou stěnu, doděláme molo i mostek u jezírka. Novinkou bude vodopád a schodiště pod ním. Vznikne závlahový systém a nebudou chybět vegetační úpravy - tedy výsadba keřů, trvalek, letniček i cibulovin a osetí travních ploch. Prostor bude vybaven novým mobiliářem," řekl náměstek primátora Aleš Tolar (STAN). Opravena bude socha plzeňského purkmistra Martina Kopeckého, jenž Lochotínský park založil, a obnovena pamětní deska buditele Josefa Františka Smetany.

Zhruba od poloviny dubna bude na čtyři až pět týdnů omezen pohyb na dvousetmetrovém úseku asfaltové cesty a cyklostezky od Lochotínského pavilonku na sever podél Karlovarské ulice.

První etapa revitalizace parku začala v roce 2015 a zahrnovala obnovu romantických prvků parku z doby jeho vzniku - třeba Artušova stolu hudebního pavilonu a poustevníkovy jeskyně. Ve druhé etapě v roce 2021 vybudovalo město dětské hřiště ve spodní části parku, obnovilo parkové cesty, instalovalo pobytový mobiliář a informační tabule. Poslední etapa začala loni.

Vznik parku souvisel s plánem vybudovat v Plzni lázně u údajně léčivého pramene. Lázně zahájily provoz v roce 1834. Úspěšné nebyly a postupně zanikly, ale okolní park se dál rozšiřoval. V 70. letech minulého století byl areál značně porušen při stavbě nové silnice na Karlovy Vary, zbouraly se některé stavby a park postupně chátral.

