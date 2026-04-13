Plzeň dala předláždit nejfrekventovanější pěší zónu v historickém centru

Nejfrekventovanější pěší zóna v historickém centru Plzně má nový povrch. Správci městských sadů a komunikací dali předláždit poškozené části v sadovém okruhu. Až 40 let starou dlažbu částečně nahradily žulové desky, které mají lépe odolávat vjezdu vozidel dopravní obsluhy. Současně stavbaři pod povrch skryli ukotvení panelů pro výstavy, které se v před Studijní a vědeckou knihovnou pravidelně konají. Prostor o ploše přes 1200 metrů čtverečních městská organizace Správa veřejného statku města Plzně upravovala po etapách, náklady dosáhly více než sedm milionů korun, informoval dnes ČTK magistrát.
Stará dlažba, kterou tvořily žulové desky i dlažební kostky, byla na cestách v sadovém okruhu kolem historického centra od přelomu 80. a 90. let 20. století. "V době, kdy se dělala, se předpokládalo, že v těchto místech budou jen chodit lidé. Prostor ale začal postupem času sloužit k výstavám, trhům i kulturním akcím, a tak ji zátěž, na kterou nebyla původní dlažba dimenzována, poškozovala stále více. Nové žulové desky jsou odolnější než ty původní, neměly by tak při pojíždění auty praskat," řekl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
Práce na výměně dlažby začaly loni v červenci a správci městského majetku je dělali po etapách, aby nerušili kulturní akce a využití předzahrádek restaurací a kaváren. Začali s plochou před Studijní a vědeckou knihovnou, pokračovali chodníkem před papírnictvím u Branky, na podzim předláždili prostor před restauracemi pod divadlem a novou mozaikovou dlažbu položili na chodník podél kraje parku a pomníku Josefa Františka Smetany od divadla směrem k Brance. Práce skončily na začátku dubna předlážděním pásu mezi stromy, kde se konají venkovní výstavy.
"Dosavadní provedení již nevyhovovalo nynějšímu využití tohoto prostoru. Součástí úprav proto také bylo ukotvení panelů venkovních výstav před budovou Studijní a vědecké knihovny pod dlažbu, které umožní bezpečnější pohyb osob v době výstavy i mimo ni," dodala vedoucí oddělení přípravy staveb zeleně Správy veřejného statku města Plzně Irena Tolarová.