I když je to za cenu akce kulový blesk, radnici obvodu Plzeň – Doubravka to za to stojí, protože pediatričky se starají o čtyři tisíce malých pacientů.
Lékařky by se měly nastěhovat do míst v Mohylové 61, kde je nyní radnice čtvrtého městského obvodu. To je jen asi 300 metrů od stávajících ordinací na doubravecké poliklinice. Radnice se má totiž stěhovat do nových prostor, což se uspíší.
„Jednali jsme s vedením polikliniky i s lékařkami, a dokonce proběhlo i společné jednání se zástupci polikliniky. Když jsme viděli, že náhradní prostory stále nejsou, oslovili jsme majitele domu v Mohylové 61. Ten se s lékařkami dohodl na pronájmu celého přízemí budovy. Díky dohodě s městem se sem lékařky mohou přestěhovat už nyní, tedy o zhruba půl roku dříve, než se naši úředníci přesunou do budovy nově vznikajícího úřadu,“ popsal situaci starosta doubraveckého obvodu Tomáš Soukup z ANO.
Místostarosta Zdeněk Mádr z ODS doplnil, že výhodou bude lepší parkování než u polikliniky.
Ordinace na Doubravce půjdou k zemi, dětské lékařky hledají nové prostory
Cenou obvodu za to, že lékařky Dana Kabzanová, Alena Bošková a Jana Forejtová zůstanou, bude právě rychlý přesun. Úředníci se kvůli pediatričkám na čas přesunou do náhradních prostor, a až poté zamíří na novou radnici, která se dokončuje na Habrmannově náměstí v Doubravce.
„Pomohli jsme s poskytnutím městských prostor v Tylově ulici, kam se přesune část úředníků z obvodu. Díky tomu se uvolní prostory v objektu v Mohylové ulici 61,“ sdělil primátor Roman Zarzycký z ANO.
Než se ale lékařky k novým prostorům dostaly, nebylo to úplně jednoduché. Nechyběl ani atak ze strany zástupce polikliniky. „Aktuální hysterii kolem prostorů k pronájmu pro tři dětské obvodní lékařky – respektive jejich soukromé praxe – považuji částečně za davovou hysterii a částečně za nepochopení situace,“ uvedl v červenci jednatel polikliniky Tomáš Mach.
„Lékařky dostaly nabídku na dvě varianty prostor přímo v doubravecké poliklinice po dobu stavby, anebo na stejnou dobu možnost přestěhovat se na Slovany do tamní polikliniky s tím, že bychom jim připravili prostory, pomohli s přesunem a garantovali návrat. Zatím žádnou z nabídek nepřijaly,“ pokračoval před několika měsíci Mach.
V Plzni na Doubravce finišuje přestavba bývalé školy, bude z ní nová radnice
Lékařky se ohrazovaly proti výrazu hysterie. Že se v místě bude něco dít, prý tušily zhruba dva roky. „Ale když jsme začaly zhruba před rokem shánět informace, nikdo nám neřekl nic o tom, jestli se budeme muset stěhovat, jestli se tu bude stavět, jestli dojde k demolici objektu,“ vysvětlila Kabzanová.
Od Macha prý až letos v květnu dostaly lékařky nabídku, že se mohou přesunout na polikliniku Slovany, která do skupiny kolem nemocnice Privamed také patří.
Lékařky se ale shodly na tom, že prostory jsou nevyhovující. „Neměly bychom tam ani šatnu, kde bychom se mohly převléci, ani místo, kde bychom se najedly, ani izolační místnost pro děti. Čekárna by také byla stísněná, navíc v blízkosti je výtah, který není pro kočárky,“ popsala Kabzanová, která oceňuje, že majitel nabídl prostory zrekonstruovat.
Poté lékařky napadlo, že by se mohly namísto úředníků nastěhovat do Mohylové 61. Mádr prý ale tehdy řekl, že se práce na nové radnici zpozdily a že ke stěhování dojde až v květnu. „Prohlídku, kterou mi zástupce majitelky objektu nabídl, jsem tedy odmítla, protože jsem věděla, že se musíme stěhovat nejpozději v únoru,“ uvedla Kabzanová.
Zdeněk Mádr to pro iDNES.cz vysvětlil tím, že doufal v dohodu lékařek s poliklinikou. Po tlaku rodičů malých pacientů se ale věci daly do pohybu a pomohlo město i obvodní radnice. Pro maminky a tatínky s dětmi vzniknou prostorné ordinace, chybět nebude bezbariérový přístup a více parkovacích míst.
Na místě přístavby polikliniky, která půjde k zemi, vznikne nový polyfunkční dům s byty, dětským a rehabilitačním oddělením a lékárnou.