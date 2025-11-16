Žulová dlažba v Plzni nevydržela nápor a popraskala, nové desky budou silnější

Jitka Kubíková Šrámková
  9:42aktualizováno  9:42
Dlažba ve Smetanových sadech v centru Plzně byla dlouho ostudou, protože kamenné desky byly popraskané, místy vytlučené, kousky na různých místech chyběly. Dělníci je nyní vyměňují za nové, silnější. Jejich výměna je žádoucí, protože tudy denně procházejí tisíce lidí. Zarážející však je, že žulová dlažba, která měla přetrvat věky, nevydržela.

Když po rozbité dlažbě někdo jel třeba na koloběžce, pod koly jednotlivé dlaždice, kvůli tomu, že byly uvolněné, klapaly. Výměna je žádoucí, protože v předzahrádkách, na lavičkách v sousedním parku u Divadla J. K. Tyla nebo při cestě z práce či při procházce se tu denně vystřídají tisíce lidí.

Zarážející je však to, že žulová dlažba, která by měla přetrvat věky, se vyměňuje po 30 až 35 letech. Odborník soudí, že při původní pokládce dlažby byla zvolená špatná technologie.

„Stávající žulové desky jsou v pásu podél komunikace nahrazovány novými silnějšími, které mají být odolnější vůči popraskání. Spolu s tím probíhají práce na odvodnění komunikace i navazujících cest,“ uvedla mluvčí investora, Správy veřejného statku města Plzně, Radmila Žáková.

Žulové desky měly v centru Plzně vydržet navěky. Zhruba po 30 letech se nyní vyměňují za nové, silnější. (30. října 2025)
Pokud to klimatické podmínky letošní zimy dovolí, práce by měly skončit v dubnu příštího roku. Práce byly oproti původnímu plánu záměrně posunuty do období, kdy již lidé nesedí v předzahrádkách a v tomto prostoru neprobíhají kulturní akce.

Za probíhající práce na předláždění zaplatí Správa veřejného statku města Plzně sedm milionů korun s DPH. Zhotovitelem stavby je firma Inkasta s. r. o., projektantem Jan Henig.

Na otázku, jestli by stavba neměla vydržet déle než 30 až 35 let a kdo je za to zodpovědný, město odpovědělo, že stávající dlažba, která je nyní nahrazována silnějšími kamennými deskami, se začala pokládat ještě před sametovou revolucí, tedy před rokem 1989.

Předpokládalo se, že se po dlažbě bude jen chodit

Dokončena byla v devadesátých letech. „Pro informaci uvádím, že Správa veřejného statku města Plzně vznikla až v roce 1992 a přebírala již rozestavenou stavbu. Dlažba je tedy 30 až 35 let stará. Část této dlažby v prostoru U Branky, kde je průchod přes sady do Jungmannovy ulice, byla již předlážděna dříve,“ vysvětlila Žáková.

Na otázku, která firma má původní chodníky ve Smetanových a Kopeckého sadech na svědomí, odpověděla, že se to nedá zjistit, protože ti, kteří měli vše na starosti, již odešli do důchodu.

„Problém je ale někde jinde – v době, kdy se dělala stávající dlažba z 90. let minulého století, se předpokládalo, že v těch místech budou jen chodit lidé. Prostor ale začal postupem času sloužit k výstavám, trhům i kulturním akcím, a zátěž, na kterou nebyla původní dlažba dimenzována, ji poškozuje. Nové žulové desky jsou tedy mocnější než ty původní. Neměly by tak při pojíždění auty praskat,“ sdělil náměstek primátora Aleš Tolar.

Pomoct by měl štěrk

Pavel Schut z firmy Inkasta, která je zhotovitelem stavby, uvedl, že nedokáže úplně posoudit, jestli byly původní práce udělány řemeslně špatně. „Jisté ale je, že původní dlaždice byly tlusté čtyři centimetry včetně pojezdové části, zatímco nově budou mít osm centimetrů,“ popsal Schut.

Rozdíl byl i v tom, že původní žulové dlaždice byly pokládány do betonu, jednalo se o takzvané betonové lože, nyní se budou pokládat do štěrku. „Zřejmě byl nevhodně zvolený betonový podklad,“ odhadl Schut.

„Mrazové cykly a pojezd těžkých vozů způsobily to, že se jednotlivé dlaždice uvolnily, beton je tvrdý, ten se nehne, ale pod dlaždice se mohl dostat kamínek, dlaždice se nemohla nikam zamáčknout a praskla. Když bude jako lože pod dlaždicemi štěrk, bude podklad flexibilnější než beton a dlaždice by neměly praskat a měly by přetrvat i staletí,“ nastínil Schut.

V Kopeckého sadech, kde je dlažba také popraskaná, i když méně než ve Smetanových sadech, se podle informací města s opravou v příštím roce nepočítá.

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Opraví zde regionální i dálkové vlaky. Nová servisní hala bude hotová na jaře

Stavba servisní haly je hotová, do jara se bude pracovat v interiéru. Opraváři...

Do finále míří stavba nové opravárenské haly ve Středisku údržby Českých drah v Chebu. Hlavní práce se už přesunuly do vnitřku nového objektu, vedle něj se staví kolejiště, které bude halu...

16. listopadu 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Cheb si nechá zpracovat koncepci bytů, hledá i možnosti další bytové výstavby

ilustrační snímek

Město Cheb si nechá zpracovat koncepci bytového fondu. Bude základem pro záměry, které by měly navýšit možnosti bydlení v Chebu v souvislosti s připravovaným...

16. listopadu 2025  8:06,  aktualizováno  8:06

Vánoční trhy ve Zlíně se v letošním roce ponesou v duchu valašských Vánoc

Vánoční trhy ve Zlíně (prosinec 2023)

Zlínské vánoční trhy se na náměstí Míru konají od 28. listopadu do 4. ledna. Město se rozzáří tisíci světel slavnostní výzdoby, která navodí kouzelnou atmosféru blížících se svátků. Ve vzduchu zavoní...

16. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Na smíchovské náplavce vedle kobek pod Hořejším nábřežím a opuštěného Přívozu Smíchov-Vyšehrad, zvonu na platu se nyní nacházejí umělecká díla z vyřazených cisteren českého sochaře Čestmíra Sušky...

vydáno 16. listopadu 2025  9:13

Tento typický obyvatel břehu Vltavy mezi mosty a u náplavek se klidně dívá, co se okolo něho děje a postojí i fotografovi ke zvěčněni.

vydáno 16. listopadu 2025  9:13

Žďár zřídí agenturu, která by mohla prázdné soukromé byty pronajímat potřebným

I ve Žďáře jsou podle vedení města byty, které zejí prázdnotou. Majitelé je...

Na jedné straně rodiny, jež nemají kde bydlet. Na druhé vlastníci bytů, kteří je kvůli obavám z problematických nájemníků raději nechávají prázdné. Oběma skupinám vyjde teď Žďár nad Sázavou vstříc....

16. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Kniha historika Zatloukala sleduje architektonický vývoj Brna v 19. století

ilustrační snímek

Architektonický a urbanistický vývoj Brna v 19. století sleduje nová kniha Od obelisku k střídmosti. Napsal ji historik umění Pavel Zatloukal, jenž působí na...

16. listopadu 2025  7:30,  aktualizováno  7:30

Byty v Olomouci? Ceny atakují strop. Pořád je ovšem větší poptávka než nabídka

Vítězný bytový dům EG Centrum na Horním Lánu.

Nájemní trh v Olomouckém kraji patří k nejaktivnějším v Česku. Investování se vyplatí v Olomouci, v jiných městech už méně. Byty v kraji zdražily meziročně o skoro čtrnáct procent, nájmy o osm. Růst...

16. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Méně aut, návrat k historii. Škroupovo náměstí v České Lípě čeká proměna

Na českolipském Škroupově náměstí vznikne klidová zóna s minimem aut rozdělená...

Do výrazné přestavby Škroupova náměstí se ještě letos pustí Česká Lípa. Město se dohodlo s firmou, která bude mít práce na starosti. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Metrostav DIZ s cenou 55,6...

16. listopadu 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Z vily ve Velichovkách velel polní maršál Schörner, může z ní být muzeum

Ve Velichovkách chátrá vila, ze které velel německý polní maršál Ferdinand...

Je to jediná budova v areálu lázní Velichovky na Náchodsku, která není opravená a nemá využití. Ve zchátralé vile za lázeňskou prodejnou přitom za první republiky sídlil ředitel lázní a během druhé...

16. listopadu 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Největší herní akce v ČR láká do Brna na turnaje v esportu i setkání s vývojáři

ilustrační snímek

Největší herní akce v Česku láká fanoušky do Brna na setkání s vývojáři i hudbu ze hry Kingdom Come: Deliverence II v podání symfonického orchestru. Od 28. do...

16. listopadu 2025  6:30,  aktualizováno  6:30

