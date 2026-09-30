Plzeň dokončila první bytový dům na Světovaru s 34 nájemními byty za 175 mil.

Autor: ČTK
  12:46aktualizováno  12:46
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

Plzeň dokončila první dům s 34 novými byty v areálu bývalých kasáren Světovar za 175 milionů korun. Jedná se o největší nový městský bytový dům postavený v Plzni v tomto volebním období. V pětipodlažním bloku E s podzemním parkováním jsou byty 2+kk a 1+kk hlavně mladé lidi a rodiny i handicapované, řekla ČTK radní Světlana Budková (STAN). Jsou určené také pro klíčové profese - zdravotníky, hasiče, policisty, učitele a další.

"Cena nájmu je 185 korun za metr čtvereční (Kč/m2), což je standardní u bytů v nových domech," uvedl vedoucí bytového odboru magistrátu Jan Souček. Tržní nájemné v Plzni je podle cenové mapy ministerstva financí v průměru kolem 280 Kč/m2, u novostaveb přes 300 Kč. "Zájemci se odedneška do 1. listopadu mohou hlásit na realitním portálu města," řekl. V domě budou podle něj ještě dva bezbariérové byty pro handicapované, které se začnou nabízet za zvýhodněný nájem 65 Kč/m2 ve druhé polovině října.

Podle Součka se jedná o byty takzvaně bez registrace, kdy se na městském portálu hlásí zájemci na každý byt. Dodal, že třeba na Zátiší, kde město dokončilo v květnu za toto volební období svůj první nový dům se 17 byty, bylo 80 až 120 zájemců na byt, přičemž se ale jeden uchazeč mohl hlásit o více bytů, pokud splnil kritéria. Registrovaných zájemců o městský byt je zhruba 2600, počet roste jen minimálně. Město, které vlastní 2500 bytů, zvedá nájem každoročně o inflaci plus tři procentní body, kromě dvou let za pandemie nemoci covid-19.

Podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) je Světovar dynamicky se rozvíjející komplexní rezidenční zónou. Už počátkem měsíce tam město otevřelo nový parkovací dům za 250 milionů pro 433 aut. Nový dům E vyrostl na místě, kde se parkovalo dříve. Podle náměstka primátora Pavla Bosáka (Piráti) kombinuje konstrukce železobeton s cihlami. "Na střeše vznikla extenzivní zelená plocha, která efektivně hospodaří s dešťovou vodou a v létě ochlazuje okolí," uvedl. Všechny byty také mají balkony.

V pátek dokončí město na Světovaru za 200 milionů bytový dům A5 se 40 byty, který stejně jako blok E stavělo za své. Zároveň odstartuje stavbu bloků A1 až A4, kde do dvou let vznikne 68 bytů a prodejna potravin za 418 milionů. Na projekt získá 90 milionů ze Státního fondu podpory investic a úvěr až 160 milionů korun s úrokem asi 1,5 procenta. Povolení už má také vedlejší dům Sladová se 30 byty.

Podle Budkové vzniklo v Plzni za poslední čtyři roky 250 bytů, jedna polovina rekonstruovaných a druhá polovina nových. "Dalších 122 bytů je rozestavěných. Nové budou kromě Světovaru A1 až A4 ještě v Křimicích, a to 14. Další budou rekonstrukce - v Resslově (29 bytů), v Liticích (šest bytů) a Bolzanově ulici (pět bytů)," řekla.

V různé fázi projektů je pak podle radní přes 1000 městských bytů, z nichž 130 má stavební povolení - mezi nimi třeba 68 bytů na náměstí Emila Škody. Největším projektem je 780 bytů v bývalých kasárnách Slovany. Město má zastavovací studii a příští rok dá desítky milionů na projekt. "V rozpočtu máme cyklicky se opakující půl miliardu korun, které zapojujeme do rozpočtu podle potřeby. Zdroje pořád doplňujeme," dodal Zarzycký.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový rekord. Vysílač Liblice B tvoří dva 355 metrů vysoké stožáry. Jsou nejvyššími stavbami v Česku a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Levels Praha

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec

Hlodavci se u Anděla nebojí. Vydávají se na lov až k lidem.

Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a restaurací hledat potravu a někteří lidem běhají přímo pod nohama. Přesný počet potkanů, kteří obývají...

Netradiční upoutávka. Metrákové hřiby v ulicích lázní lákají na výstavu hub

Tradiční výstava čerstvě utržených hub v Mariánských Lázních.

Ukázky jedlých, nejedlých i jedovatých hub, ochutnávky houbových jídel, přednášky i rady, jak jednotlivé druhy rozpoznat. V Mariánských Lázních vrcholí přípravy na tradiční podzimní výstavu hub,...

1. října 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Mezinárodní den kávy: Příběh nápoje, který spojuje svět

Irská káva

Káva je dnes pro miliony lidí samozřejmou součástí každodenního života. Ranní espresso, cappuccino po obědě nebo káva s sebou cestou do práce – jen málokterý nápoj má v běžném životě tak pevné místo.

1. října 2026  9:45

Na opravovaném obchvatu Jablunkova budou provoz řídit regulovčíci

1. října 2026  9:34

Chemický zápach v kopřivnické školce. Město našlo řešení, děti se vrátí

Mateřská školka Pionýrská Kopřivnice

Kopřivnická mateřská škola Pionýrská, kterou děti musely loni před Vánocemi opustit kvůli zápachu a zvýšené koncentraci toxického 2-ethylhexanolu z podlahové krytiny, by se mohla v listopadu opět...

1. října 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Trendy ve firemních vánočních dárcích 2026: rozhoduje promyšlenost, ne objem

1. října 2026  9:32

Řidič v Plzni úmyslně najel do lidí. Jednoho vzal zrcátkem, druhý letěl přes kapotu

Paluba Hamburk v Plzni, ilustrační foto

Kriminalisté obvinili z pokusu o těžké ublížení na zdraví dvaapadesátiletého muže. Ten podle nich o víkendu u hlavního vlakového nádraží v Plzni úmyslně najel autem do dvou mužů. Jednoho srazil...

1. října 2026  9:32

Zoo Zlín přišla o oblíbenou slonici. Po náročné operaci se ji nepodařilo probudit

Slonice Kali s mládětem Zyqarrim patřili k největším atrakcím zlínské zoo....

Zoo Zlín ve středu večer oznámila, že přišla o oblíbenou slonici Kali. Po náročné operaci se ji po anestezii nepodařilo probudit. Zákrok byl nutný, protože zvíře trpělo vážnou infekcí a zánětem,...

1. října 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

V centru Prahy v ulici Na Příkopě je výstava k 90.výročí narození prezidenta Václava Havla.

vydáno 1. října 2026  9:05

Žluté Porsche 911 Carrera Street View v centru Starého Města.

vydáno 1. října 2026  9:05

Technická závada na dráze zastavila na tři minuty provoz na celé trase B (Černý Most - Zličín). O nouzových tlačítkách vznikl včera příspěvek.

vydáno 1. října 2026  9:04

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Trutnov spouští filmový festival Debutik s Hřebejkem, Smyczkem či Vetchým

Jan Hřebejk

Na kulturní scénu v Trutnově se po téměř čtyřech dekádách vrací filmová přehlídka, která má ambici objevovat nová jména české kinematografie. Od čtvrtka 1. října do neděle se v kině Vesmír uskuteční...

1. října 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Podle evropských dat Woltu lidé udělali přes aplikaci už 230 mil. nákupů

1. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde