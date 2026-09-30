Plzeň dokončila první bytový dům na Světovaru s 34 nájemními byty za 175 mil.

Plzeň dokončila první dům s 34 novými byty v areálu bývalých kasáren Světovar za 175 milionů korun. Jedná se o největší nový městský bytový dům postavený v Plzni v tomto volebním období. V pětipodlažním bloku E s podzemním parkováním jsou byty 2+kk a 1+kk hlavně mladé lidi a rodiny i handicapované, řekla ČTK radní Světlana Budková (STAN). Jsou určené také pro klíčové profese - zdravotníky, hasiče, policisty, učitele a další.
"Cena nájmu je 185 korun za metr čtvereční (Kč/m2), což je standardní u bytů v nových domech," uvedl vedoucí bytového odboru magistrátu Jan Souček. Tržní nájemné v Plzni je podle cenové mapy ministerstva financí v průměru kolem 280 Kč/m2, u novostaveb přes 300 Kč. "Zájemci se odedneška do 1. listopadu mohou hlásit na realitním portálu města," řekl. V domě budou podle něj ještě dva bezbariérové byty pro handicapované, které se začnou nabízet za zvýhodněný nájem 65 Kč/m2 ve druhé polovině října.
Podle Součka se jedná o byty takzvaně bez registrace, kdy se na městském portálu hlásí zájemci na každý byt. Dodal, že třeba na Zátiší, kde město dokončilo v květnu za toto volební období svůj první nový dům se 17 byty, bylo 80 až 120 zájemců na byt, přičemž se ale jeden uchazeč mohl hlásit o více bytů, pokud splnil kritéria. Registrovaných zájemců o městský byt je zhruba 2600, počet roste jen minimálně. Město, které vlastní 2500 bytů, zvedá nájem každoročně o inflaci plus tři procentní body, kromě dvou let za pandemie nemoci covid-19.
Podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) je Světovar dynamicky se rozvíjející komplexní rezidenční zónou. Už počátkem měsíce tam město otevřelo nový parkovací dům za 250 milionů pro 433 aut. Nový dům E vyrostl na místě, kde se parkovalo dříve. Podle náměstka primátora Pavla Bosáka (Piráti) kombinuje konstrukce železobeton s cihlami. "Na střeše vznikla extenzivní zelená plocha, která efektivně hospodaří s dešťovou vodou a v létě ochlazuje okolí," uvedl. Všechny byty také mají balkony.
V pátek dokončí město na Světovaru za 200 milionů bytový dům A5 se 40 byty, který stejně jako blok E stavělo za své. Zároveň odstartuje stavbu bloků A1 až A4, kde do dvou let vznikne 68 bytů a prodejna potravin za 418 milionů. Na projekt získá 90 milionů ze Státního fondu podpory investic a úvěr až 160 milionů korun s úrokem asi 1,5 procenta. Povolení už má také vedlejší dům Sladová se 30 byty.
Podle Budkové vzniklo v Plzni za poslední čtyři roky 250 bytů, jedna polovina rekonstruovaných a druhá polovina nových. "Dalších 122 bytů je rozestavěných. Nové budou kromě Světovaru A1 až A4 ještě v Křimicích, a to 14. Další budou rekonstrukce - v Resslově (29 bytů), v Liticích (šest bytů) a Bolzanově ulici (pět bytů)," řekla.
V různé fázi projektů je pak podle radní přes 1000 městských bytů, z nichž 130 má stavební povolení - mezi nimi třeba 68 bytů na náměstí Emila Škody. Největším projektem je 780 bytů v bývalých kasárnách Slovany. Město má zastavovací studii a příští rok dá desítky milionů na projekt. "V rozpočtu máme cyklicky se opakující půl miliardu korun, které zapojujeme do rozpočtu podle potřeby. Zdroje pořád doplňujeme," dodal Zarzycký.