Plzeň dokončila rekonstrukci historického domu pro muzeum osvobození

Plzeň dokončila rozsáhlou rekonstrukci domu na Klatovské třídě 19 s cennými prvorepublikovými interiéry od světově uznávaného architekta Adolfa Loose. V nové dvorní přístavbě také vznikl prostor pro budoucí muzeum osvobození, jehož největším exponátem bude třicetitunový americký tank Sherman. Nyní začínají práce na interiérech a expozicích. Muzeum, které naváže na dosavadní muzeum Patton Memorial Pilsen, by se mělo otevřít na jaře 2027, řekli dnes novinářům při představení rekonstrukce představitelé města.
Náklady na rekonstrukci třípodlažního objektu byly zhruba 285 milionů korun, z toho je dotace EU 69,4 milionu Kč a dotace ze Státního fondu podpory investic 54,4 milionu korun.
"Historický objekt i přístavba jsou provozně i technicky propojené a budou společně sloužit výstavním účelům. Tank jsme museli přestěhovat přes střechy domů, protože bychom ho tam už jinak nedostali," řekl primátorův náměstek Pavel Bosák (Piráti). Objekt dostal nový, tvarově upravený krov a střechu, na níž svítí bílá hvězda. "Ta už z dálky upozorní na to, že v budově je muzeum osvobození," řekl Bosák.
Nejhodnotnější částí domu jsou interiéry projektované architekty Adolfem Loosem a plzeňským Adolfem Hrussou. Hudební salon, navržený Loosem kolem roku 1930, je mimořádně hodnotnou kulturní památkou světového významu, řekl vedoucí magistrátního odboru památkové péče Karel Zoch. Loos se vyhýbal zdobnosti, nahradil ji ale přírodními atraktivními materiály. Hudební salon je tak obložen mramorem fantastico s výrazným žilkováním a obklady s jilmovou kořenovou dýhou. I navazující pánský salon a jídelna navržené Hrussou, zřejmě kolem roku 1925, představují podle Zocha nadstandardně kvalitní architekturu své doby. Nyní se bude po Evropě shánět odpovídající originální mobiliář.
Podle náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorové (ANO) startuje příprava muzea. "Expozice bude mapovat události roku 1945 od dubnového bombardování města přes povstání až po příjezd spojeneckých vojsk. Atmosféru roku 1945 zprostředkují multimediální projekce i cenné exponáty, které jsou přímými svědky historických událostí," uvedla. Expozice také vzdá hold americkým veteránům, kteří se do Plzně vraceli na Slavnosti svobody.
V suterénu muzeum provede válečnou Plzní, ukáže výrobu zbraní ve Škodovce, atmosféru bombardování se simulátorem válečného krytu, projekce připomenou povstání, osvobození i konec války. "Bude tam i takzvaný tunel temna, který připomene, že na hnědou nacistickou totalitu navázala rudá totalita. Bude od roku 1948 do roku 1989 a je to jako tunel, kde je jedna stěna projekční plocha a promítá se tak, aby se divák stal součástí děje," řekl architekt Ludvík Grym, autor rekonstrukce, přístavby i vnitřní expozice.