Plzeň dokončila stezky pro pěší a cyklisty u frekventované Jateční ulice

Plzeň dokončila důležitou chybějící část stezky pro chodce a cyklisty podél frekventované Jateční ulice v obvodu Doubravka. Téměř půl kilometru dlouhý úsek od křížení Jateční s Doubraveckou ulicí až k chodníku vedoucímu ke křižovatce s Chrásteckou ulicí se stavěl deset měsíců a přišel na 15,8 milionu korun. Z toho přes 4,5 milionu korun byl příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury, řekl dnes ČTK náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
"V posledních letech provoz v Jateční ulici značně zesílil, a tak ti, kteří pojedou po cyklotrase podél areálu Prazdroje, už mají problém přes komunikaci bezpečně přejet či přejít. Tento nově dokončený úsek spolu s nedávno vybudovanou světelnou signalizací v křižovatce Jateční s Chrásteckou ulicí umožní bezpečnější jízdu cyklistům v této lokalitě," sdělila plzeňská cyklokoordinátorka Radka Žáková.
Stezka se smíšeným provozem pro chodce a cyklisty vznikla v místech, kde zatím nebyl ani chodník. "Přitom jsme upravili hranice sousedního městského stavebního dvora. Místo starého plechového plotu je zde nyní nový drátěný plot s podezdívkou a novou branou do dvora," uvedl Tolar. Součástí stavby 440 metrů dlouhé a tři metry široké stezky byla i opěrná stěna, přeložky a přípojka splaškové kanalizace, plynovodu a nové veřejné osvětlení.
U křížení s Chrásteckou ulicí vznikl nový sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, vyznačený na komunikaci šachovnicově ohraničenou zebrou. Cyklisté na něm mají přednost pouze tehdy, vedou-li kolo. Stezku oddělil od souběžné komunikace pruh zeleně o šířce od 2,4 do 3,3 metru, kde 15 nových jasanů doplnilo dosavadní stromy a vznikla tak alej. Povrch stezky je z asfaltového betonu.