Žáky střídají úředníci. Nové srdce Doubravky je po rekonstrukci hotové

Jaroslav Nedvěd
  9:22aktualizováno  9:22
Komplexní rekonstrukci spojenou s moderní přístavbou a úpravou okolního prostoru má za sebou bývalá škola na Habrmannově náměstí v plzeňské čtvrti Doubravka. Zástupci města v úterý akci slavnostně ukončili. Do budovy se na jaře přestěhuje úřad městského obvodu, který sídlí v nevyhovujícím objektu na křižovatce Masarykovy a Mohylové ulice.

Starosta Doubravky Tomáš Soukup z ANO je přesvědčený, že dokončením obnovy bývalé školy vzniká nové centrum městského obvodu.

„Podle mě se vytvořilo srdce Doubravky, které společně s Habrmannovým parkem bude minimálně na dalších sto let nejvýznamnějším prvkem našeho obvodu. Abychom ukázali i lidem, co tady bude, tak je 23. května pozveme a uděláme tady slavnost. Pro mnoho obyvatel je to místo spojené se vzpomínkami na školní léta a má pro ně osobní význam. Dnes je budova citlivě a kvalitně opravená a bude dál sloužit místním lidem – tentokrát jako moderní a otevřený úřad,“ prohlásil Soukup.

Rekonstruovaná bývalá škola z roku 1902 v Plzni na Habrmannově náměstí bude sloužit jako nové sídlo Úřadu městského obvodu Plzeň 4. (24. února 2026)
Rekonstrukce bývalé školy, která byla postavena v roce 1902, byla plánována řadu let, ale začala až v březnu 2024. Za moderní přístavbou vzniklo parkoviště. Okolí budovy bylo upraveno a vznikne tam místo pro oddávání i památník válečným letcům.

V Plzni na Doubravce finišuje přestavba bývalé školy, bude z ní nová radnice

Místostarosta Doubravky Jan Kakeš z ANO řekl, že v nejbližších týdnech se bude v objektu instalovat vnitřní vybavení. „Myslím si, že během dubna se sem budeme stěhovat, a odhaduji, že 4. května bychom mohli fungovat na nové adrese,“ uvedl.

V rekonstruované škole jsou i prostory, které mohou sloužit veřejnosti. „Je tady zastupitelský sál, který je možné pronajmout, a to bude platit i u obřadního sálu. Ten je víceméně multifunkční, je možné ho rozdělit na dva menší a má k tomu zázemí,“ vysvětlil Jan Kakeš.

Venkovní obřadní místo bude mít pergolu s „oddávacím“ kamenem. Nedaleko bude do roka umístěn památník věnovaný válečným letcům RAF.

Dosavadní sídlo úřadu městského obvodu zůstane po přestěhování v majetku města. „Mám už několik zájemců, kteří by tam chtěli mít pronajaté kanceláře. Jedná se o městské instituce, například o městskou knihovnu a městskou policii,“ konstatoval místostarosta.

Původní novorenesanční školní budova byla dokončena v roce 1902. V době svého vzniku měla 11 učeben a kapacitu přibližně 500 žáků. Objekt byl rozdělen na dívčí a chlapeckou část se samostatnými vstupy. V 90. letech 20. století proběhla rekonstrukce a přístavba šaten. Budova následně sloužila do roku 2014 jako sídlo konzervatoře, poté část využívala 64. mateřská škola jako tělocvičnu.

