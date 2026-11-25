Právě po téhle silnici je ale značená jediná oficiální objížďka. V dopravních špičkách připomíná velké parkoviště, protože Jateční ulice je zároveň alternativním spojením pro lidi jezdící mezi centrem Plzně a největšími sídlišti Bolevec a Košutka.
Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar řekl, že jednotlivé stavby postupně dobíhají a situace se zlepší v průběhu prosince. „Snažíme se o zkrácení doby jednotlivých omezení. Například 13. prosinec je termín pro budovanou novou lávku pro pěší a cyklisty přes Rokycanskou ulici. Naší snahou je, aby omezení jízdních pruhů pod ní skončilo o několik dnů dříve,“ uvedl Tolar.
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Konstrukce nové lávky překlenula Rokycanskou ulici v Plzni
Jak vypadá únikovka z Doubravky v praxi? Redaktor iDNES.cz se potřeboval minulý týden ve středu ve tři čtvrtě na čtyři odpoledne dostat z Doubravky do městské části Bory. Jel autem, protože vezl věci, které by nepobral do městské dopravy. Cesta, která běžně trvá kolem 15 minut, se protáhla na třikrát tolik.
První stojící kolona začínala u nové budovy městského úřadu v Masarykově ulici. Tady se štosují auta, trolejbusy i autobusy kvůli 200 metrů dlouhému úseku Masarykovy ulice od křižovatky zvané U Pietasu po křížení s Těšínskou ulicí.
Navíc kompletně uzavřená je i samotná křižovatka s Těšínskou. Autobusy a trolejbusy uzavřenou křižovatku objíždějí vedlejší ulicí kolem areálu bývalého ČSAD, běžná auta tam mají zákaz vjezdu. Pro ty je oficiální objížďka Mohylovou ulicí, po kilometru musejí odbočit do Jateční a tou se ploužit více než kilometr v další koloně ke křižovatce s Rokycanskou.
Jak se dostat z plzeňské Doubravky do centra Plzně, když je oficiální objížďka ucpaná auty? Je to pořádný problém. Když redaktor minulý týden nechtěl čekat v koloně u doubravecké radnice, zkusil se proplést mezi domy a paneláky do Hřbitovní ulice. I tam se ale kope.
„Jde o nevyhnutelnou opravu kanalizace, vyblokovaný je jeden jízdní pruh. S Vodárnou se snažíme dojednat co nejdřívější skončení. Snad to bude dříve než plánovaného 20. prosince,“ řekl k dočasné jednosměrce náměstek Tolar.
Objet Doubravku kolem Ústředního hřbitova není dobrý nápad, ve špičkách se tam táhnou nekonečné kolony. Do křižovatky se nedalo ze Hřbitovní ulice vjet. Redaktor proto odbočil doprava do Mohylové a po pár sekundách zase stál. Silnice byla vyfrézovaná v celé své šířce.
Kdyby v křižovatce u doubravecké polikliniky najel na oficiální objížďku, už by zase stál v koloně až ke křižovatce s Jateční. To je asi 800 metrů, pak další zhruba kilometr pomalého posouvání po Jateční až ke křížení s Rokycanskou. To nakonec vzdal. Propletl se uličkami za Lucernou, do Staniční pak najel bez většího čekání.
Měl štěstí, jak záhy potvrdil post na sociálních sítích jedné z místních, která u Staniční bydlí a parkuje tam. „Během devíti dnů nám někdo naboural hned dvě auta. Chápu, že nehody se stávají, nikdo není neomylný, ale dvakrát během pár dní ujet od nehody bez jediného slova? To je vrchol bezohlednosti,“ stěžovala si žena.
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S prázdninami přibylo oprav silnic. V Plzni poslali auta po objížďce i do zúžení
Redaktor dorazil na Bory kvůli kolonám kolem půl páté namísto ve čtyři hodiny.
Dá se přejet Plzeň z Doubravky na druhou stranu města nějak jinak? Aktuálně je nejrychlejší dojet z Doubravky do Ejpovic, pak po dálničním obchvatu na exit Litice a sjet z dálničního přivaděče na pomezí Borů a Borských polí za plzeňskou věznicí.
Pokud se na takovou cestu řidič vydá, nesmí zapomenout, že kvůli opravě dálničního přivaděče není možné najet ze silnice Božkov–Červený Hrádek na přivaděč ve směru na Prahu. Navíc průjezd pod opravovaným mostem řídí semafory.
Na zákazy vjezdu narazí, i když dojede do Kyšic a bude se snažit dostat na přivaděč z nich. Silničáři aktuálně pokládají nový asfalt v Letkovské ulici, což je z Kyšic příjezd k přivaděči. Nezbývá tedy nic jiného než dojet po staré silnici až do Ejpovic a tam teprve najet na obchvat.
Martin Mokrý ze společnosti Berger Bohemia řekl, že opravený přivaděč ke Kyšicím by měl být bez omezení průjezdný kolem poloviny prosince. Pokud tedy práce nezpomalí počasí. V současné době pracují na mostě a usazují svodidla.