Bikesharing v Plzni trhá rekordy. Kola mizí rychleji, než se vracejí

Jitka Kubíková Šrámková
  11:52aktualizováno  11:52
Už týden mohou lidé v Plzni jezdit na sdílených elektrokolech. Jisté je, že si je oblíbili. Vyplynulo to z monitoringu, který redakce iDNES.cz provedla v pondělí 23. března v 16 hodin a následně o den později ráno v 9 hodin. V obou termínech byla téměř všechna kola v rukou uživatelů a ten, kdo chtěl jet třeba z práce domů či do práce, měl prostě smůlu.

„Služba se osvědčila, zájem předčil mnohonásobně očekávání a otevírá to cestu rozšiřování o další kola ke stávajícím třem stovkám,“ uvedl náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Velký zájem lidí podle něj prolomil dogma šířené některými kritiky, že Plzeň není cyklistické město a že služba nebude fungovat. „Kvůli tomu se bikesharing špatně prosazoval,“ sdělil Tolar.

Ten si myslí, že úspěch je dán tím, že jde o elektrokola, a také otevřeností systému pro lidi, kdy není třeba se složitě identifikovat či vstupovat do nějakého systému. Stačí přiložit bankovní kartu a jet. Výsledkem je podle Tolara i to, že na kolech mohou jezdit i děti mladší 15 let. „Je třeba jen vzkázat rodičům, aby hlídali, zda dítě neutrácí za něco, za co by utrácet nemělo,“ sdělil s tím, že systém se měnit nebude.

A kolik kol by se mohlo přidat? Počty výpůjček, kterých je nyní v průměru 2 500 denně a o víkendu tři tisíce, se budou znovu hodnotit za dva měsíce a pak už by mělo padnout rozhodnutí, co dál. Město má uzavřenou smlouvu s plzeňským dopravním podnikem na 300 kol a s opcí na dalších 100, za ty už musí ale připlatit dva a půl milionu korun. „Třeba se projekt bude dopravnímu podniku rentovat tak, že sám nabídne rozšíření, a to bez příspěvku města,“ uvedl Tolar.

Ten uznal, že kdyby zájem kolem 2 500 výpůjček za den přetrvával, 300 kol by bylo málo. „Z analýzy z doby před dvěma lety vyplynulo, že v Plzni by se mohlo uplatnit 700 kol v mixu mechanická plus elektrokola. Myslím si ale, že po týdenní zkušenosti už vždy půjdeme jen cestou elektrokol,“ domnívá se Tolar. Optimální je podle něj kolem čtyř výpůjček na jedno kolo za den, dnes je to ale devět. „To je moc, protože se s tím pojí snížená dostupnost kol, náročnější servis i dobíjení,“ připomněl.

Jisté už dnes je, že se budou přidávat další výpůjční stanice. „Určitě to čeká okrajové části města, kde je třeba jen jedno místo na obvod, což je špatně, protože tam měla být alternativa pro odložení jinde a měla by se odehrávat doprava uvnitř obvodu,“ popsal Tolar.

Redaktorka iDNES.cz vyzkoušela elektrobikesharing v úterý po deváté hodině ráno. Z redakce v Rychtaříkově ulici v Plzni na Slovanech nejdříve mířila k zastávce tramvaje Liliová, kde v té chvíli bylo k vypůjčení jedno kolo, zatímco na dalších stanovištích v okolí žádná kola k mání nebyla.

Když ale vyšla před redakci, uvolnilo se jedno kolo u slovanské polikliniky, což bylo blíž. Předtím bylo nutné zařídit si virtuální kartu v mobilu. Je totiž důležitá v případě, že má člověk alespoň měsíční předplatné. Pak má totiž dvě patnáctiminutové jízdy za den zdarma. Předplatné je nutné do virtuální karty přesunout.

Virtuální karta, podobně jako třeba aplikace Českých drah Můj vlak, si řekne i o zanesení bankovní karty. A pak už je možné čerpat volné minuty a následně i minuty placené, které se automaticky strhnou z bankovní karty. Redaktorce, která má roční předplatné, tedy stačilo ve virtuální kartě kliknout na ikonu bikesharingu, po příchodu ke kolu pak kliknout na vybrané kolo, které hlásilo dojezd 97 kilometrů, a následoval klik na ikonu začít jízdu.

Na kole se příjemně sedí, při šlapání má kolo velký odpich, takže se člověk v kopcovité krajině Plzně příliš nenadře. Po ukončení jízdy je povinnost dát kolo opět na stanoviště bikesharingu, kterých je po městě 157. Pokud je ale stanoviště určené třeba pro sedm kol zaplněné, osmý bicykl už tam člověk vrátit nemůže a musí popojet na nejbližší jiné stanoviště.

Náměstek Aleš Tolar uvedl, že u některých stanovišť, hlavně v okrajových částech, se už kapacita zvýšila. Situace, kdy by na stanovišti bylo moc kol, v Plzni zatím nehrozí. Spíš hrozí opačný případ, že v okolí žádné kolo k mání není. Na konci jízdy, která je zdarma, stačí jen ve virtuální kartě v mobilu kliknout na ikonu ukončit jízdu.

