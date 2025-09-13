Plzeň slaví s loutkami i akrobaty. Skrytou hvězdou světové show je i jeřábník

Autor: pol
  11:02
Plzeň velkolepě slaví deset let od titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Lidé v pátek viděli čtyřhodinový mezinárodní program s loutkami, s akrobaty zavěšenými desítky metrů nad hlavami lidí, s rockovou hudbou i světelnými efekty. Celý program se v sobotu opakuje.

Náměstí Republiky v Plzni se v pátek večer zcela zaplnilo lidmi podobně jako při slavnostním zahájení ročního programu Evropského hlavního města kultury v roce 2015. Zahrála rocková kapela The Rackers, následně centrem prošel průvod sedmi obřích loutek francouzské divadelní společnosti Picto Facto.

Vyšel z náměstí a pokračoval Riegrovou ulicí k Velkému divadlu, k Brance a Františkánskou ulicí došel zpět na náměstí. Herci v rámci cesty městem předvedli sedm drobnějších představení.

7 fotografií

Následovala exhibice španělské akrobatické skupiny Voalá Station s hudebním doprovodem kapely Duchamp Pilot. V rámci hodinové show s názvem Muaré Experience se dvanáct akrobatů vznášelo několik desítek metrů nad hlavami diváků zavěšených i se soustavou dekorací na laně pod velikým jeřábem. Představení provázela také působivá světelná show.

Hlavní hvězdou je i jeřábník

Dramaturgii večera pro Plzeň připravil Jiří Suchánek, který před deseti lety šéfoval programu Evropského hlavního města kultury. Pořadatelé na velkých obrazovkách připomněli hlavní pilíře ročního programu a osobnosti, které se na něm podílely.

Skrytou hvězdou představení, které má světové parametry a jeho protagonisté s ním procestovali většinu kontinentů, byl také jeřábník, který celou show uváděl po dobu zhruba šedesáti minut do pohybu. Nepřijel s umělci, pracuje pro známou stavební firmu APB - Plzeň, jejíž jeřáb si skupina pro své představení pronajala.

Plzni skončil rok kultury. Ze zážitků vytvořila nejdelší fotoalbum

„Trénoval jsem s nimi jen dvě hodiny ve čtvrtek. Není to tak složité,“ usmíval se Jiří Urbánek v kabině jeřábu, který uzvedne až stotunové břemeno a rameno umí vysunout až do 60 metrů nad zem.

„Dostával jsem vysílačkou pokyny překládané českým kolegou. Bylo to jednoduché: nahoru, dolů, rychleji, pomalu, zpátky. Všechno vidím i na displeji na záběrech z kamer, které jeřáb má,“ vysvětloval. Akrobati se podle něj pohybovali ve výšce až 38 metrů nad zemí.

V rámci projektu Plzeň v září se na náměstí reprízuje celá show ještě v sobotu večer od 18.30 hodin. V neděli od 18 hodin pak bude patřit Divadlu J. K. Tyla, vystřídají se všechny čtyři umělecké soubory a z divadla je živě ze streamu na LED obrazovkách doprovodí jejich orchestry.

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Hasiči v Brně nad ránem likvidovali požár bytu, deset lidí se nadýchalo kouře

Hasiči dnes nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční...

13. září 2025  14:06,  aktualizováno  14:06

Napětí roste. Co za poselství skrývá tajemná obálka s dopisem prezidenta Masaryka?

Už dvacet let čeká veřejnost na okamžik, kdy se odhalí obsah zapečetěné obálky, která má ukrývat poslední zaznamenaná slova Tomáše Garrigua Masaryka. Dokument měl vzniknout v roce 1937, krátce před...

13. září 2025  14:42

Z hořícího bytu šlehaly plameny. Hasiči museli evakuovat sedmdesát lidí

Profesionální hasiči vyjížděli přibližně patnáct minut před jednou hodinou odpolední k požáru bytu v pražském Braníku. Při příjezdu byl požár v plném rozsahu, z okna šlehaly plameny. Evakuovat museli...

13. září 2025  14:32,  aktualizováno  14:32

Deset lidí se nadýchalo kouře při požáru bytu v Brně. Zranili se i policisté

Hasiči v sobotu nad ránem v Brně likvidovali požár bytu, záchranáři na místě ošetřili deset lidí, čtyři z nich převezli do nemocnice. Ve všech případech se dotyční nadýchali kouře, řekla mluvčí...

13. září 2025  9:22,  aktualizováno  14:15

Účastníky běžeckého závodu pobodali sršni. Čtyři skončili v nemocnici

Záchranáři v sobotu dopoledne zasahovali v Nebílovech na jižním Plzeňsku, kde několik účastníků běžecké akce pobodali sršni. Pomoc vyhledalo osm lidí, čtyři odvezli se silnější reakcí do...

13. září 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Centrem U. Hradiště prošel krojovaný průvod, lidi neodradilo ani deštivé počasí

Centrem Uherského Hradiště dnes prošel krojovaný průvod. Zapojilo se to něj několik tisíc lidí z města i řady mikroregionů a obcí. Neodradilo je ani deštivé...

13. září 2025  12:15,  aktualizováno  12:15

Přivézt, svařit, uložit. Řeku Olši přemostila nová konstrukce, poslouží turistice

Český a polský břeh řeky Olše v Karviné spojila nová lávka. Stavbaři konstrukci mezi břehy v karvinské části Louky a v polské obci Hażlach, usadili v tomto týdnu, do konce roku ještě namontují...

13. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

V Č. Budějovicích začaly národním zahájením Dny evropského dědictví

Historické objekty spojené s více než sedmisetletými dějinami Českých Budějovic mohou lidé o víkendu navštívit při Dnech evropského dědictví. Národní zahájení...

13. září 2025  11:20,  aktualizováno  11:20

Vzhledem k neutěšené situaci v silničním provozu zejména na komunikacích v obcích není nikdy na škodu upozornit řidiče na přednost v jízdě zprava, jako je tomu u smíchovského hřbitova na Malvazinkách.

vydáno 13. září 2025  12:54

Děti získají opravené hřiště

Děti v Jilemnici se dočkají opraveného hřiště v ulici Ambrožova. Patří mezi největší v Jilemnici. Herní prvky už byly v havarijním stavu nebo na hranici životnosti.

13. září 2025  12:35

Na shledanou, Praho! Známý obchod Van Graaf se loučí. Přichystal velké slevy, zájem je obrovský

Po patnácti letech hlavní město opouští známý německý obchod Van Graaf. Německá rodinná firma, která nabízí multibrandový koncept – tedy širokou škálu mezinárodních módních značek pod jednou...

13. září 2025  12:26

Otovice

V Otovicích na Broumovsku se nachází hospoda La Sahula,která je pojmenována na památku po Františku Sahulovi (1963-2008) ze skupiny Tři sestry.

vydáno 13. září 2025  12:22

