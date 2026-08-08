Varšavské divadlo Nowy Teatr přiveze monumentální inscenaci Elizabeth Costello, vycházející z díla nositele Nobelovy ceny J. M. Coetzeeho od proslulého polského režiséra Krzysztofa Warlikowského. Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego z Katovic přijede s provokativní inscenací Tkalci režisérky Maji Kleczewské, oceněnou Grand Prix na festivalu Božská komedie.
Vůbec poprvé se českým divákům představí významný francouzský režisér Samuel Achache s posmutněle humornou, divadelně-hudební inscenací Bez fanfár pařížského divadla Théâtre des Bouffes du Nord.
Naopak po dvanácti letech se letos do Plzně vrátí jeden z největších výtvarných mágů současného světového divadla, režisér Philippe Quesne, se svojí novou inscenací Johnův paradox z pařížského Vivarium Studio.
Český program nabídne žánrově bohatý výběr z výjimečných inscenací, které vznikly za uplynulou sezonu na divadelních scénách v Brně, Liberci, Ostravě, Plzni, Poniklé, Praze a Uherském Hradišti.
Krkavci v podání Dejvického divadla
Z Prahy se představí například Divadelní spolek JEDL s inscenací Tohle se stalo! v režii Jana Nebeského vycházející z díla francouzského prozaika Henriho Pourrata. Divadlo Na zábradlí přijede do Plzně s adaptací světového bestselleru Můj boj.
Hlavní část festivalu zakončí Dejvické divadlo s absurdní, ironickou a hořkou komedií Krkavci režírovanou Janem Fričem, inscenací roku v Cenách divadelní kritiky 2025.
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Nejlepší herec, herečka i celé divadlo. Ceny kritiky ovládlo Divadlo Na zábradlí
Například Národní divadlo Brno přiveze nadčasové drama Henrika Ibsena Divoká kachna v režii Jana Friče. Režisér Zetel ve Slováckém divadle z Uherského Hradiště uvádí klasiku Gazdina roba jako pozoruhodnou inscenaci se současně pojatým vyjádřením touhy po svobodě a odvaze překročit zavedené meze.
V programu nebudou chybět také inscenace domácích plzeňských divadel – Divadlo J. K. Tyla s novým zpracováním skandálního románu Emily Brontëové Na Větrné hůrce v režii Jakuba Šmída a Divadlo Alfa s atmosférickou, zvukově a vizuálně experimentující inscenací Transport: Bod zlomu v režii Tina Grabnara.
Nebudou tradičně chybět ani alternativní představení – sekce Johan uvádí v Moving Station venkovní představení souborů V.O.S.A. Theatre nebo Damúza, debaty, workshopy i výstavu divadelní fotografie.
Na hlavní část festivalu tradičně naváže epilog, v rámci kterého se představí tři pražská divadla – Švandovo divadlo s Romeem a Julií v režii Martina Františáka s Anetou Kalertovou a Oskarem Hesem v hlavních rolích, Divadlo Ungelt s čerstvou novinkou Jak starý je Měsíc v režii Michala Dočekala v podání Jiřího Langmajera a Jiřího Dvořáka, a novocirkusový soubor Cirk La Putyka s inscenací St. art režírovanou Rostislavem Novákem a propojující svět sportu a umění.