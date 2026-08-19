Festival odkryl letošní filmová lákadla, Finále v Plzni zahájí Divočina

Jitka Kubíková Šrámková
  11:02aktualizováno  11:02
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V hlavní soutěži Finále Plzeň se objeví například snímek Chica Checa Šimona...

V hlavní soutěži Finále Plzeň se objeví například snímek Chica Checa Šimona Holého, kde se na plátně sešli Pavla Tomicová a Jan Cina jako matka a syn, který vystupuje bez vědomí matky v travesti show. Nakonec dojde ke sblížení zprvu odcizených bytostí. | foto: David Parik

Festival uzavře předpremiéra mysteriózního dramatu Wirbel s Davidem Švehlíkem a...
Filmový festival Finále Plzeň se uskuteční ve dnech 25. až 30. září. Snímek je...
Návštěvníci filmového festivalu Finále Plzeň budou moci shlédnout film Pramen...
Filmový festival Finále Plzeň se blíží, proběhne od 25. do 30. září. Na...
5 fotografií
Zhruba dva týdny zbývají do chvíle, kdy bude zveřejněn program letošního filmového festivalu Finále v Plzni. Už nyní už jsou ale známá hlavní lákadla akce. Festival, který se koná od 25. do 30. září, zahájí ve světové premiéře film Divočina.

Snímek Divočina, v němž si Klára Issová v hlavní roli pokládá otázku Jak zachránit rodinu, když se blíží konec světa?, bude také soutěžit mezi hranými celovečerními snímky.

V hlavní soutěži změří síly kromě Divočiny režisérky Evženie Brabcové i snímky Chica Checa Šimona Holého, kde se na plátně sešli Pavla Tomicová a Jan Cina jako matka a syn, který vystupuje bez vědomí matky v travesti show. Nakonec však dojde ke sblížení zprvu odcizených bytostí.

K vidění bude i Milovník, ne bojovník režisérky Martiny Buchelové. Film Nevděčné bytosti, pod kterým je podepsaný režisér Olmo Omerzu řeší rozvod rodičů, poruchu příjmu potravy. Mottem filmu je: zoufalá situace si žádá zoufalé řešení.

Poberta, Pramen i Wirbel

Dále pořadatelé 39. ročníku festivalu vybrali film Poberta Ondřeje Hudečka, Pramen Ivana Ostrochovského, který řeší nucené sterilizace romských žen v době komunistického režimu. Na programu bude i Tajemství džungle Edmunda Jansonse, Tanec s medvědem Jitky Rudolfové a film Vyvolený Tomasze Mielnika. Historická komedie byla natočena na motivy posledního románu Thomase Manna. Je o životě papeže, který se narodil jako důsledek poklesku bratra a sestry a který jako dospělý, aniž to tušil, zhřešil se svou matkou.

V hlavní soutěži Finále Plzeň se objeví například snímek Chica Checa Šimona Holého, kde se na plátně sešli Pavla Tomicová a Jan Cina jako matka a syn, který vystupuje bez vědomí matky v travesti show. Nakonec dojde ke sblížení zprvu odcizených bytostí.
Festival uzavře předpremiéra mysteriózního dramatu Wirbel s Davidem Švehlíkem a Judit Pecháček v hlavní roli. FIlm se natáčel i v západních Čechách ve Dvoře Vranov nedaleko Rabštejna nad Střelou na Plzeňsku
Filmový festival Finále Plzeň se uskuteční ve dnech 25. až 30. září. Snímek je z Měšťanské besedy.
Návštěvníci filmového festivalu Finále Plzeň budou moci shlédnout film Pramen Ivana Ostrochovského, který řeší nucené sterilizace romských žen v době komunistického režimu.
5 fotografií

Hned po vyhlášení vítězů Zlatých ledňáčků ve středu 30. září čeká návštěvníky další zajímavá podívaná. Festival totiž uzavře předpremiéra mysteriózního dramatu Wirbel s Davidem Švehlíkem a Judit Pecháček v hlavní roli. Natáčelo se i v západních Čechách ve Dvoře Vranov nedaleko Rabštejna nad Střelou na Plzeňsku. Tento barokní hospodářský dvůr, který zachraňuje a opravuje spolek Postřelí, byl postaven v roce 1557. Jeho stavebníkem byl majitel rabštejnského panství Jáchym Šlik.

Sekce ZOOM, která se každoročně zaměřuje na určitou zemi, tentokrát přiblíží polskou kinematografii, se kterou se divák bohužel v českých kinech stále příliš nesetká. Zastupovat ji bude například rodinný film Skřítek: Nový začátek, v kterém školní outsideři Hania a Michal společně zažívají dobrodružství plná přátelství a kouzel.

Připravený je i dokument Sang: Dítě prachu či film Velikonoční pondělí, který přibližuje přechod do dospělosti.

RECENZE: Karlovarský vítěz Padlé ovoce cudně krouží kolem vztahu dvou žen

Sekce České stopy zaměřená na zahraniční snímky natočené v české koprodukci nabídne vítěze karlovarského filmového festivalu Padlé ovoce, v němž dvě mladé ženy v myanmarském průmyslovém městě Rangúnu uprostřed ruchu textilní továrny čelí pracovnímu vyčerpání, sociálnímu útlaku i ekonomické nejistotě. Film byl natočený ve spolupráci Myanmaru, Česka a Francie.

Divácky zajímavé by mělo být i slovenské historické drama Potopa, které Slovensko vyslalo do bojů o Oscara. S patnáctiletou Marou se ocitáme v Československu 80 let. Hlavní zápletkou je Mařina snaha vymanit se z venkovského pachtění tím, že se stane pilotkou, otec tomu brání a nutí ji pracovat na rodné hroudě. Se sblížení obou dochází ve chvíli, kdy má jejich rodná obec zůstat pod hladinou, protože dolinu má pohltit přehrada.

Tragikomedie Hladovka zase vznikla v koprodukci Litvy, Česka a Lotyšska. Na programu je i slovenský životopisný snímek Nepela přibližující život krasobruslařské hvězdy a homosexuálního sportovce v jedné osobě, což je v totalitním Československu toxický koktejl. K vidění bude i gruzínské intimní drama Měsíc je můj otec.

Předprodej vstupenek bude zahájen v pátek 4. září v devět hodin. Cena vstupenky bude jednotná, a to 110 korun, což je ani ne polovina toho, co si minimálně účtují multikina.

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