Proti vyhlášce tehdy hlasoval pouze Lukáš Hegner z ODS. Tvrdil, že nemá nic proti regulaci hazardu, ale vadil mu absolutní zákaz. Poukázal, že v řadě měst na Západě, kde regulace platí, bez problémů fungují kasina.
Některé herny v Plzni nerespektují městskou vyhlášku a fungují dál
Koncem roku 2023 podle tehdejšího tvrzení zástupců radnice ve městě fungovalo 38 heren a kasin. Ty měly podle vyhlášky zavřít do konce loňského roku, ale několik z nich to nerespektovalo a tyto případy ve správním řízení vyřešily úřady městských obvodů.
„Regulace hazardu zafungovala. V Plzni už není žádné herní místo, žádná herna, žádné kasino,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO. Ten věří, že zákaz hazardu přispěje ke zvýšení bezpečnosti ve městě.
Plzeň regulovala hazard postupně řadu let, stát zároveň zpřísňoval pravidla a počet hazardních provozoven ubýval. Z původních zhruba 330 jich mělo být koncem roku 2023 zmíněných 38. Na postupném poklesu počtu hazardních podniků se podílela i skutečnost, že se výrazně rozšířily možnosti věnovat se hazardním hrám na internetu.
Podnikatel uspěl s žalobou. Plzeň potřebuje lepší vyhlášku proti hazardu
V minulosti získávalo město z hazardu značné příjmy. V roce 2023 se podle primátora jednalo o 410 milionů, v roce 2024 se mělo jednat o 200 milionů a v roce 2025 přibližně o 70 milionů. Dříve kvůli těmto příjmům někteří komunální politici nechtěli hazard v Plzni zarazit.
Před schválením protihazardní vyhlášky primátor řekl, že město s rozpočtem zhruba deseti miliard takové příjmy nepotřebuje, i s ohledem na negativní dopady hazardu na společnost. Nicméně podle primátora městu zůstane určitý podíl z výnosu z hazardu, protože to obcím garantuje rozpočtové určení daní.