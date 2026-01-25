Šatna, rolbovna či trestná lavice. Zimní stadion se otevírá veřejnosti

Valentýna Bílá
  8:52aktualizováno  8:52
Hokejový klub HC Škoda Plzeň zve na mimořádné prohlídky zimního stadionu. Běhen hodiny se zájemci podívají nejen do útrob stadionu, ale i do míst, která nejsou běžně přístupná. Klub nabízí celkem devět termínů během únorové olympijské přestávky Tipsport extraligy.
Zájemci si budou moci prohlédnout zázemí HC Škoda Plzeň. | foto: Město Plzeň

„HC Škoda Plzeň letos zažívá úspěšnou sezonu a těší se velké fanouškovské podpoře napříč celým regionem. Právě olympijská pauza, kdy se extraligové zápasy nehrají, je ideální příležitostí, jak nabídnout fanouškům i široké veřejnosti možnost poznat stadion z jiné perspektivy a nahlédnout do zákulisí hokejového prostředí, které běžně zůstává skryté,“ láká k návštěvě primátor Plzně Roman Zarzycký.

Zájemci si budou moci prohlédnout zázemí HC Škoda Plzeň.
Zájemci si budou moci prohlédnout zázemí HC Škoda Plzeň.
Zájemci si budou moci prohlédnout zázemí HC Škoda Plzeň.
Zájemci si budou moci prohlédnout zázemí HC Škoda Plzeň.
Trasa prohlídky zavede návštěvníky například do rolbovny, kde si mohou prohlédnout zázemí pro údržbu ledu, dále do skyboxů s nadstandardním výhledem na ledovou plochu, na trestnou lavici nebo do šatny hostujícího týmu.

Termíny prohlídek:

  • pátek 30. 1. ve 13:00
  • úterý 3. 2. v 16:00
  • sobota 7. 2. ve 13:00 a 14:30
  • úterý 10. 2. v 16:00
  • úterý 17. 2. v 16:00
  • sobota 21. 2. ve 13:00 a 14:30
  • úterý 24. 2. v 16:00

Prostřednictvím průvodce se seznámí s historií stadionu, jeho technickými parametry a také historií klubu, která sahá až do roku 1929.

„Vrcholem prohlídky bude pro každého fanouška bezpochyby možnost nahlédnout do šatny A-týmu HC Škoda Plzeň a přilehlého zázemí pro kustody, kde se připravuje výstroj a probíhá každodenní provoz profesionálního klubu. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme zájemcům, aby si vstupenky zajistili předem,“ doplňuje Jan Heřman, obchodní manažer HC Škoda Plzeň.

V nabídce je celkem devět termínů a kapacita jednotlivých prohlídek je omezena na 15 lidí. Vstupenky je možné zakoupit přes portál Plzeňská vstupenka nebo v Turistickém informačním centru Visit Plzeň.

Pokud bude o prohlídky stadionu velký zájem, je možné, že se v budoucnu stanou stálou součástí turistické nabídky města.

