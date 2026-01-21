K hotelu v centru Plzně vyjížděli hasiči a policisté těsně před čtvrtou hodinou ráno. Dostali informaci, že se na střeše objektu pohybuje neznámý člověk.
Na místě se ukázalo, že dva mladí opilí hosté z Ukrajiny si na pokoji zabouchli vstupní kartu a nemohli se dostat dovnitř.
Jednoho z nich proto napadlo, že se zkusí dostat do pokoje skrz střešní okno. Vylezl proto na střechu. Nejenže mu plán s oknem nevyšel, ale ani potom nevěděl, jak má ze střechy slézt dolů. Navíc během svého bloudění po střeše ztratil obě boty.
Nešťastníkovi nakonec pomohli přivolaní hasiči, kteří mu přistavěli žebřík. K události přijeli také policisté, kteří nezjistili žádné protiprávní jednání.