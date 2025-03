Žebřík se ohlíží za 33 lety existence výstavou, galavečer vypukne v pivovaru

„Chtěli jsme hudebním fanouškům nabídnout také pohled zpátky do historie, kterou nám pomáhali v uplynulých třiatřiceti letech vytvářet. Bez jejich zapojení do anketního hlasování a bez jejich přítomnosti na slavnostních večerech by to nikdy nebylo ono,“ říká ředitel hudebních cen Žebřík Jarda Hudec.

„Na dvaceti výstavních panelech jsou dobové fotografie, texty, plakáty a další digitalizované artefakty. V návštěvnickém centru pivovaru je navíc audiovizuální část včetně výstavy žebříkovských cen, které se v průběhu let designérsky vyvíjely,“ vysvětlil.

Střihavka, Pavlíček, Basiková a Bárta

Pořadatelé na výstavě, která je pro návštěvníky zdarma až do konce dubna, intenzivně pracovali od loňského léta, což obnášelo zpracování stovky fotografií, článků, vizuálů, přepis videokazet a dalších archivních zdrojů. Výstava tak dokázala zdokumentovat historii Žebříku chronologicky po jednotlivých obdobích.

„Je to zcela výjimečné a jsme rádi, že se nám to podařilo finalizovat ve formátu, který je pro návštěvníky atraktivní. Věřím, že expozice zaujala nejen Plzeňany, ale také řadu zájemců z celé republiky, kteří se do našeho města z tohoto důvodu vypraví nebo již vypravili. Rádi bychom poděkovali Odboru kultury Plzeňského kraje, Městu Plzeň, pražskému Popmuseu a dalším, že nám s tímto náročným projektem pomohly,“ doplnil Jarda Hudec.

Slavnostní vyhlášení cen bude i letos doprovázet koncertní show, kterou zahájí Pan Lynx Uplugged Trio, projekt Michala Skořepy a jeho kresleného alterega – mystického Pana Lynxe. Následovat bude vystoupení zpěvačky Lenny s její kapelou a hostujícím rapperem Marpem.

Finále obstará exkluzivní set Kamila Střihavky a jeho hostů Michala Pavlíčka, Báry Basikové a Dana Bárty. Vstupenky na akci jsou již vyprodané. Celý večer včetně zmíněných koncertů lze však sledovat prostřednictvím přímého přenosu.

Slavnostní večer se po několika ročnících, které se konaly v DEPO20215, přesunul do Plzeňského Prazdroje proto, že část budov kreativní zóny se rekonstruuje, a Žebřík by nebylo možné uskutečnit v požadovaném rozsahu. Akce začne už v půl osmé večer a moderovat ho budou Marek Taclík a Iva Pazderková.

Nejvíce nominací v letošním roce získaly kapely Monkey Business a Chinaski, velkými favority na vítěze jsou však také Ewa Farna, Kateřina Marie Tichá, Marek Ztracený, Marpo nebo skupina Dymytry.

Ceny Žebřík získali v Plzni MIG 21, Pražský výběr či Meky Žbirka (3. 4. 2022):