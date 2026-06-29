Plzeň investuje 105 milionů do nástavby základní školy ve Skvrňanech

Nové odborné učebny i kabinety pro učitele získá jedna z největších plzeňských základních škol. Za 105 milionů korun bez DPH postaví Plzeň pro svou 15. základní školu nástavbu pavilonu, která by měla pomoci vyřešit nedostačující kapacity. Město na stavbu využije dotace z evropských zdrojů. Stavební práce potrvají dva roky, hotovo by mělo být v létě 2028 a o následujících prázdninách by měly učebny dostat nové vybavení, informoval ČTK magistrát.
Nástavba nabídne žákům i učitelům osm odborných učeben, tři kabinety pro pedagogický sbor a jednu multifunkční učebnu. Celá stavba podle technického náměstka primátora Pavla Bosáka (Piráti) klade důraz na ekologii a energetickou úspornost. "Z technického hlediska je projekt zajímavý využitím moderní zelené střechy, která pokryje novou nástavbu pavilonu. Součástí prací je také kompletní zateplení objektu, osazení nových oken s izolačními trojskly a zároveň obnova střešních plášťů na všech ostatních pavilonech školy," popsal rozsah prací Bosák.
Škola v městské části Skvrňany má kolem 1100 dětí a 46 tříd. "Žáci a pedagogové na patnácté základní škole získají špičkově vybavené prostory, které zajistí moderní zázemí pro výuku cizích jazyků, přírodních věd, polytechnického vzdělávání i digitálních dovedností," doplnila náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová (ANO).