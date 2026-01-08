Gotická katedrála dostane novou krytinu, zřejmě bude ze Španělska

Symbolicky předáním staveniště začala ve čtvrtek po poledni rekonstrukce střechy katedrály svatého Bartoloměje na plzeňském náměstí Republiky v Plzni. Vymění při ní břidlicovou krytinu za kvalitnější, protože ta současná, instalovaná v devadesátých letech, dosloužila.

Výměnu provede společnost Konsit, která má s pracemi tohoto druhu zkušenosti.

S výměnou krytiny se má začít na jaře. Akce si vyžádá stavbu lešení. Dosavadní břidlice nevydržela příliš dlouho a nahradí ji kvalitnější, dovezená ze zahraničí s životností zhruba padesát let.

Začínají práce na rekonstrukci střechy katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Nová krytina bude zřejmě ze Španělska. (8. ledna 2026)
Začínají práce na opravě střechy katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. (8. ledna 2026)
Biskup Tomáš Holub předává symbolickou šablonu břidlice zástupcům stavební firmy. (8. ledna 2026)
Začínají práce na rekonstrukci střechy katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Nová krytina bude zřejmě ze Španělska. (8. ledna 2026)
„Břidlice ještě vybraná není. My přineseme nějaké vzorky, které se budou zkoušet,“ vysvětlil Jiří Martínek za společnosti Konsit. Tvrdí, že v Česku neexistuje dneska lom, kde by bylo možné kvalitní břidlici získat. „Předpokládáme, že břidlice na katedrálu svatého Bartoloměje bude ze Španělska,“ uvedl.

Výměna střechy má začít po vyřízení přípravných záležitostí. „Je zapotřebí vyřídit zábor na vystavění lešení. Až bude lešení, pak se sejme původní břidlice a provedou se tesařské opravy. Novou břidlici na střeše neuvidíme dřív než na jaře,“ prohlásila Eliška Hánělová z Konsitu.

Po 12 letech utichly zvony na plzeňské katedrále, kvůli opravě zvonové stolice

Podle ní není zatím jasné, jestli potřebné lešení obklopí chrám celý najednou, nebo se bude stavět postupně a bude při tom zakrývat jen části stavby. „Bude se postupovat i ve vztahu k pracím, které město plánuje při revitalizaci náměstí Republiky. Je potřeba to sladit, abychom si navzájem co nejméně překáželi,“ řekla Hánělová.

Hotovo by mělo být podle smlouvy do první poloviny příštího roku. Rekonstrukce střechy chrámu má stát 85 milionů korun, dotace EU má pokrýt 39 milionů a tři miliony přidal Plzeňský kraj.

Opravená katedrála svatého Bartoloměje překvapila prosvětleným interiérem

Plzeňský biskup Tomáš Holub sdělil, že pod novou střechou v prostoru krovu vznikne digitální expozice. „Bude možné sledovat celý ten prostor, který vlastně vytváří druhou katedrálu,“ konstatoval. Biskup pak v rámci zahájení akci požehnal. Přál jí, aby stavba proběhla jako cesta k setkání se s lidmi. „A ať vede k tomu, že krása je něčím, co nás vede k tomu dívat se vzhůru,“ řekl.

Vnitřní prostory chrámu prošly rekonstrukcí, která trvala tři roky a stála zhruba sto milionů korun. Gotická katedrála se v centru Plzně začala stavět ve 14. století.

Jirkov nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun

ilustrační snímek

Jirkov na Chomutovsku nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun. Zakázku vyhrála firma Metrostav, která nabídla cenu zhruba o dva...

8. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

