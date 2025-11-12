„Soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně, kterým byl obžalovaný odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 12 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou. Obžalovanému byla uložena povinnost uhradit poškozenému na náhradě nemajetkové újmy částku 50 000 korun,“ uvedl ke středečnímu závěru odvolacího senátu mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.
Proti klatovskému rozsudku se odvolala státní zástupkyně, která muži navrhla podmíněný trest. Nespokojený s přiznaným odškodněním byl i znásilňovaný muž, ten požadoval 450 tisíc korun. Třetí odvolání přišlo od obžalovaného, který nesouhlasil s nepodmíněným trestem.
|
Muž dostal trest za znásilnění závozníka, toho zároveň soudí za přepadení žen
Odvolací senát ve středu ještě sám vyslýchal obžalovaného a také znalkyni psychiatričku, tu k dopadům znásilnění na psychiku oběti. Podle Štveráka senát odvolacího soudu dospěl k závěru, že všechna odvolání jsou nedůvodná, a potvrdil původní rozsudek.
Zneužíval fyzickou převahu
Obžalovaný řidič od 28. prosince 2023 do 10. ledna 2024 nejméně pětkrát znásilnil v kabině vozu pětadvacetiletého závozníka, který s ním jezdil vyvážet popelnice a kontejnery po Plzeňsku a Klatovsku.
Státní zástupkyně upozornila, že souzený zneužíval svoji fyzickou převahu. V obžalobě popisovala, že řidič například zastavil na lesní cestě, vypnul motor a přitáhl závozníka za ucho k sobě. Tím ho donutil, aby si lehl na sedačku, stáhl mu kalhoty a hrál si jeho s tělem. Masturboval mu přirození až do vyvrcholení, zasunul mu prst do konečníku, donutil ho, aby mu olizoval prso. Závozník vypověděl, že měl z urostlého muže strach, a tak udělal téměř vše, co po něm chtěl.
Obžalovaný u soudu vše přiznal. „Chtěl bych se omluvit a požádat, aby soud zohlednil, že už jsem byl jednou potrestán. Vyhodili mne z práce, když se v médiích objevila informace o mém obvinění,“ řekl v září šofér u klatovského soudu. Hrozil mu trest od dvou do 10 let vězení.
|
Jednu ženu znásilnil, druhou zbil, soudí popeláře. K sexu dříve nutili i jeho
Paradoxní na tomhle případu je, že i znásilňovaný závozník je ve vězení kvůli sexuálně motivovanému činu. Podle obžaloby loni v plzeňské aleji Kilometrovka znásilnil jednu dívku a další tam zbil. Státní zástupce mu při podání obžaloby navrhoval devět let vězení. Soud ještě rozsudek nad násilníkem nevynesl.