Za stavbou stojí městský obvod Plzeň 1, který za objekt zaplatil 38,5 milionu korun. Městská část nyní hledá zájemce o provozování občerstvení.
Místostarosta Miroslav Šuma připomíná, že stavba byla jednou z největších investic městského obvodu v posledních letech. „Velkou část nákladů bychom měli pokrýt díky dotačnímu titulu z Národního plánu obnovy,“ uvedl. Dotace od státu může být v tomto případě až 25 milionů korun.
Do dětské skupiny, která má v nové budově působit, bude možné umístit už děti mladší tří let. „Maminkám to umožní se dříve vrátit do práce, o což je v dnešní době zájem,“ řekla starostka obvodu Ivana Bubeníčková.
|
Méně ryb a ptáků, úprava trávníků. Košutecké jezírko má mít lepší vodu
Projekt u Košuteckého jezírka vychází z původně plánovaného záměru Paluba Jezírko, který prosazovalo vedení plzeňského obvodu v minulém volebním období. Po posledních komunálních volbách se však nové vedení samosprávy rozhodlo připravený projekt předloni přepracovat.
Podstatným důvodem ke změně byla i možnost získat dotaci na objekt pro dětskou skupinu. „Jde o kompromis k původnímu návrhu, který zahrnoval pouze občerstvení. Tím, že jsme do něj implementovali dětskou skupinu, jsme jej posunuli dál. Prostory dětské skupiny a občerstvení jsou stavebně oddělené, mají tedy i svůj vlastní vchod,“ vysvětlil Šuma.
|
Nový objekt u Košuteckého jezírka chtějí začít stavět ještě letos
Původní projekt se nicméně netýkal „pouze občerstvení“, ale byl zaměřený na celkové zlepšení rekreačního zázemí pro veřejnost.
Před vznikem nového objektu v dotčené lokalitě stála budova, kterou využíval sportovní klub Bacardi. Dům však nebyl udržovaný a v důsledku toho značně chátral. V roce 2012 byl proto uzavřen a ještě před koncem téhož roku zastupitelé rozhodli, že jej čeká demolice. Ta se odehrála až v roce 2020.
V souvislosti se zbořením vznikl první plán na nové využití lokality a projekt Paluba Jezírko, který samospráva projednala s veřejností a reagovala na přání lidí.
Současné vedení městského obvodu však záměr změnilo, protože se mu zdál příliš drahý, a přednost dostala varianta s dětskou skupinou a možností získat dotaci.