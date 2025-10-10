Sériový vrah chtěl otevřít děsivý případ. Soud žádost znovu smetl ze stolu

Petr Ježek
  9:32aktualizováno  9:32
Doživotní vězeň Josef Kott se opět snažil přesvědčit soudce, že je načase otevřít jeho případ z května 1990. Tehdy společně s Michaelem Kutílkem zavraždili v průběhu pouhých 26 hodin čtyři lidi, pátý přežil průstřel hlavy jen náhodou. Soudci Krajského soudu v Plzni se případem 67letého trestance zabývali před několika dny, Kott znovu neuspěl.
Doživotně odsouzený sedmašedesátiletý Josef Kott u Okresního soudu v Sokolově....

Doživotně odsouzený sedmašedesátiletý Josef Kott u Okresního soudu v Sokolově. K soudu ho přivedli příslušníci vězeňské služby. (6. února 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Doživotně odsouzený sedmašedesátiletý Josef Kott u Okresního soudu v Sokolově....
Doživotně odsouzený sedmašedesátiletý Josef Kott u Okresního soudu v Sokolově....
Doživotně odsouzený sedmašedesátiletý Josef Kott u Okresního soudu v Sokolově....
Doživotně odsouzený sedmašedesátiletý Josef Kott u Okresního soudu v Sokolově....
16 fotografií

„Soud neshledal důvody k povolení obnovy,“ řekl mluvčí Krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.

Byl to Kottův několikátý neúspěšný pokus o otevření případu. Soudci při zkoumání jeho posledního návrhu dospěli k podobnému závěru jako v předchozích případech – odsouzený nepředložil nic nového.

Kott je za mřížemi nepřetržitě od května 1990, tedy více než 35 let. O obnovu se nejprve snažili společně s jeho parťákem Michaelem Kutílkem. Například při pokusu v roce 2006 začal brát Michael Kutílek najednou vinu za vraždy na sebe.

Dílo Satanovo? Kniha mapuje krvavou jízdu prvních polistopadových sériových vrahů

„První stopařku jsem zabil levou rukou, jak si to rituál žádá. Všechno bylo tenkrát provázeno mou satanskou vírou. Kott sedí ve vězení za něco, co neudělal,“ tvrdil tehdy Kutílek.

Soudce se snažil obměkčit i tím, že posílá z vězení peníze na charitu a nabízel k transplantaci i svou ledvinu.

V roce 2008 se přiznal k další dosud neobjasněné vraždě z roku 1990 v Plzni. Kutílek si při přiznání už odpykával doživotí, za tuhle vraždu před soud nešel. V březnu 2017 zemřel ve vězení.

Kott pak zkoušel otevřít případ ještě sám. Jím navržení svědci ale soudce nikdy nepřesvědčili, že se vraždění mohlo odehrát jinak, než je popsáno v rozsudku z roku 1995. Tehdy soudce podotkl, že oba souzení naplnili všechny podmínky pro udělení trestu smrti, ten byl ale zrušen.

Letos v únoru soudkyně poslala Kotta zpátky do nejpřísnější věznice, protože v mírnějším typu žaláře, ve kterém byl posledních 17 let, měl v cele ukrytý mobil.

Kott s Kutílkem na začátku května 1990 zavraždili vrátného v Nýřanech na Plzeňsku, kterému sebrali zbraň. Pak se vydali Tatrou 613 do Prahy. V Plzni zastavili dvěma mladým stopařkám, které zabili v lesích u Zbirohu. V Praze zastřelili a okradli taxikáře. Cestou zpátky na parkovišti u Kařezu na Rokycansku jeden z nich střelil do hlavy řidiče kamionu z Anglie, pak společně vykradli jeho kabinu. Muž však průstřel jako zázrakem přežil.

Z kabiny kamionu tehdy ukradli autíčko, které se stalo dvojici osudným. Když vyšetřovatelé jeli za Kottem kvůli ověření některých informací, na dvorku domu si s autíčkem hrálo malé dítě.

6. února 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Vůz ráno na D2 na Břeclavsku srazil chodce, muž na místě zemřel

Vůz dnes nad ránem na Břeclavsku na 53. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno srazil chodce, muž na místě zemřel. Provoz je omezený, jezdí se jedním z jízdních...

10. října 2025  8:03,  aktualizováno  8:03

Sériový vrah chtěl otevřít děsivý případ. Soud žádost znovu smetl ze stolu

Doživotní vězeň Josef Kott se opět snažil přesvědčit soudce, že je načase otevřít jeho případ z května 1990. Tehdy společně s Michaelem Kutílkem zavraždili v průběhu pouhých 26 hodin čtyři lidi, pátý...

10. října 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Luhačovice dorovnaly cenu z aukce, poštovní budovu koupí za 51 milionů

Luhačovická radnice se rozhodla získat budovu zdejší pošty. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo záměr odkoupit objekt v ulici Dr. Veselého patřící k dominantám města.

10. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Gotické oltářní desky i motocykl místní legendy. Strakonický hrad zve na novinky

Muzeum středního Pootaví, které sídlí ve strakonickém hradu, si s končící sezonou připravilo dvě novinky –unikátní nález dvou gotických dřevěných oltářních desek, které jsou bohatě malované, a...

10. října 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Účinná a jemná péče o vaše podlahy s novými patentovanými dvoukomorovými mopy Vileda H2Pro

10. října 2025  9:04

Pracovníci muzea v Rychnově si stěžovali na šikanu, kraj musel zasáhnout

Bouřlivý rok má za sebou Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Už od ledna v něm úředníci i vedení Královéhradeckého kraje museli intervenovat kvůli obvinění ze šikany a bossingu...

10. října 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Investování pro „lenochy“. Pokud nechcete naletět jako slavní, dejte spíš na radu odborníka než kamaráda

Řídíte se při investování do „zaručených“ tipů třeba známými tvářemi? Někdy je dobré déle přemýšlet, než rychle „střílet“.

10. října 2025

Belcredi Art uvádí nový koncertní cyklus v Praze

10. října 2025  8:46

Sokolov láká nové učitele. Nabízí jim příspěvek 150 tisíc i městské byty

Náborový příspěvek je jednou z možností, jak chce sokolovská radnice přilákat do škol nové učitele. Aprobovaným pedagogům nabízí i možnost pronájmu městského bytu. Nově se náborový příspěvek kromě...

10. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

ExaGrid uvádí Retention Time-Lock s umělou inteligencí pro obnovu po ransomwarovém útoku

10. října 2025  8:31

Největší český finanční server Kurzy.cz navštívilo v září téměř 3 miliony návštěvníků. Investory táhlo zlato a Bitcoin, návštěvníky finančních sekcí práce a mzdy, povolenky a nová superdávka

10. října 2025  8:21

Farizon SV se dostal do užšího výběru pro ocenění Mezinárodní dodávka roku

10. října 2025  8:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.