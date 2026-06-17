Plzeň kvůli velkému zájmu o sdílená kola rozšíří stanoviště a přidá elektrokola

Více než půl milionu kilometrů ujeli lidé v Plzni za čtvrt roku fungování služby sdílených elektrokol. Systém Pilsen Bike, který město spustilo v polovině března s Plzeňskými městskými dopravními podniky (PMDP), má přes 32.000 stálých zákazníků. Díky velkému zájmu Plzeň rozšiřuje síť stanovišť a postupně zvýší počet kol ze současných 300 na 450, řekl dnes ČTK náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
Statistiky podle něj potvrzují, že sdílená kola fungují jako doplněk veřejné dopravy a alternativa k cestám mimo běžný provoz MHD. "Když jsme službu na jaře spouštěli, šlo především o nabídku nové možnosti dopravy po městě. Dnes už vidíme, že se sdílená e-kola setkala s velkým zájmem a našla si své místo v každodenním životě Plzeňanů. Lidé na nich už ujeli přes 505.000 kilometrů, což odpovídá tomu, jako by více než dvanáctkrát objeli zeměkouli," řekl Tolar.
PMDP podle skutečného zájmu a zkušeností z provozu upravuje rozmístění stanovišť, kterých bylo při spuštění služby přes 150. Nová nebo posílená místa vznikla zejména v okrajových částech, například v Liticích, Černicích, Újezdu a Křimicích. Další stanoviště se připravují v Radčicích a Hradišti. Naopak některá místa u základních škol město z bezpečnostních důvodů přesunulo, protože služba je určena až lidem nad 15 let.
Nových 150 elektrokol město pořídí podle možností výrobce a dodavatele elektroniky. V červenci přibyde 50 nových kol, dalších 50 v září a 50 na jaře pro příští sezonu.
Podle technického ředitele PMDP Tomáše Holubáře průměrná výpůjčka trvá 14 minut a jízda měří 2,6 kilometru. Denně systém eviduje kolem 2300 jízd, za příznivého počasí je jich přes 2500. Rekord byl 3229 výpůjček za jeden den.
Dvě třetiny lidí využívají pro půjčení kola systém placení bankovní kartou bez předchozí registrace Tap & Ride, třetina využívá aplikaci Virtuální Plzeňská karta. Přibližně 22 procent klientů jsou předplatiteli Integrované dopravy Plzeňského kraje, kteří mohou využít dvě jízdy denně zdarma. Zbývajících 78 procent jsou platící zákazníci.
Město plánovalo na tříletý provoz vynaložit 25 milionů korun, z toho pět milionů dává kraj. Kvůli vysokému zájmu letos Plzeň přidala 2,5 milionu korun na nákup kol a podobné navýšení chce Tolar navrhnout i příští rok.