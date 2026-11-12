Plzeňským vánočním stromem bude letos douglaska, rozsvítí se 29. listopadu

Plzeňským vánočním stromem, který bude o adventu, vánočních a novoročních svátcích stát na centrálním náměstí Republiky, bude douglaska tisolistá ze zahrady rodinného domu v Kozolupech na severním Plzeňsku. Pracovníci odborné firmy dnes strom skáceli, v noci ho usadí na náměstí. Slavnostně se čtrnáctimetrový jehličnan rozsvítí první adventní neděli 29. listopadu, řekl dnes ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO).
"Vánoční strom u nás v Plzni patří každoročně mezi nejhezčí v republice a já věřím, že tomu tak bude i letos. Jsem rád, že nikdy nekácíme strom zbytečně a dárcům děkuji," řekl. Připomněl, že po letních úpravách má navíc západní část náměstí novou podobu bez vjezdu aut.
Město každoročně hledá strom minimálně 14 metrů vysoký s pěknou pravidelnou korunou a dobře přístupný technikou pro kácení a odvoz. "Letos byl výběr složitější než obvykle. Stromy z nabídek nebyly ideální tvarem, vzrůstem nebo přístupností pro těžkou techniku. Přesto jsme jeden strom vybrali. Z deseti kandidátů vycházel jako nejlepší možný," uvedl Aleš Rusňák ze správy městských lesů.
Douglasku v roce 1996 zasadil jeden z nájemníků domu v Kozolupech. Strom rostl v blízkosti domu a již ho převyšoval. Majitelé měli obavy z možného pádu na dům a požádali si o povolení ke kácení. Od roku 1992, kdy město vede statistiku, bude douglaska vánočním stromem popáté.
"Najít vhodný strom, který by ozdobil největší gotické náměstí v Čechách, ale není v posledních letech tak jednoduché. I proto jsme loni rozdali na stovku sazenic jedlí, které by, až vyrostou, mohly jednou zdobit náměstí Republiky," řekl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar. Uvítá, když lidé, kteří si sazenici vzali, pošlou fotku, jak se stromkům daří.
Vánoční strom se kácí v závěsu jeřábu, aby po podříznutí nespadl a neponičil větvě. Po zkrácení na 13 až 14 metrů a po úpravě kmene na předepsaný průměr firma strom usadí na podvalník. Do centra města strom přijíždí jako nadměrný náklad v noci a do půlnoci téhož dne už stojí na náměstí Republiky u katedrály svatého Bartoloměje. Na řadu nyní od příštího týdne přijde několikadenní zdobení stromu. Výzdoba bude podobná jako v minulých letech, jen s drobnou obměnou motivu.
První vánoční strom na veřejném prostranství postavili roku 1924 v Brně, v Plzni to bylo o rok později. Po roce 1948 tradice v Plzni zmizela a vrátila se po více než 40 letech. Kolem stromu jsou vánoční adventní trhy.
Douglaska tisolistá je rychle rostoucí jehličnan ze Severní Ameriky. Do Evropy dovezl její semena v roce 1827 skotský botanik David Douglas. V Česku byla poprvé vysazena v roce 1842 v Americké zahradě v Chudenicích na Klatovsku, kde tento jedinec dosud roste.