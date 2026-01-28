Vyhrožování nožem mezi žáky základní školy. Kriminalisté šetří incident v Plzni

O možném vyhrožování mezi žáky základní školy v plzeňské části Litice informovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.
„Událost nám byla oznámena v dnešních ranních hodinách od zaměstnance této instituce. Oznámení nepodceňujeme a nyní prověřujeme veškeré okolnosti případu,“ řekla Raindlová.
Jednou větou ale dodala, že s ohledem na nízký věk školáků nebude policie další informace uvádět.
Na webových stránkách školy se dnes objevila informace, že policisté dostali podnět od rodičů. „Celá situace je v šetření, nikomu nehrozí žádné nebezpečí, ve škole se neodehrála žádná nebezpečná událost,“ uvedla škola na webu.
Podle serveru Krimi-Plzeň žák prvního stupně údajně vyhrožoval, že někomu ublíží nožem. Do školy během krátké doby dorazilo několik policejních hlídek včetně kriminalistů, kteří si nezletilého chlapce převzali, vyrozuměli jeho rodiče a odvezli ho k dalším úkonům.