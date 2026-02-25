„Provedeným prověřováním nebylo ve věci shledáno podezření ze spáchání trestného činu. Kriminalisté případ odložili,“ informovala ve středu bez dalších podrobností policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Kriminalisté se případem údajného vyhrožování mezi žáky začali zabývat 28. ledna ráno. Přímo ve škole se žádná nebezpečná událost neodehrála.
Vyhrožování mezi žáky. Policisté si došli pro školáka ještě před začátkem výuky
„Událost nám byla oznámena v dnešních ranních hodinách od zaměstnance této instituce. Oznámení nepodceňujeme a nyní prověřujeme veškeré okolnosti případu,“ řekla tehdy stručně Raindlová s tím, že s ohledem na nízký věk školáků nebude policie uvádět další informace.
Odpoledne doplnila, že ve školském zařízení došlo pouze ke slovní výhrůžce. „S cílem předejít možné potenciální hrozbě jsme přijali veškerá nezbytná opatření a jedno dítě jsme vyhledali mimo školské zařízení ještě před zahájením vyučování. Z preventivních důvodů jsme do školy v zájmu psychosociální pohody dětí vyslali policejní psychology,“ upřesnila.
Server krimi-plzeň uvedl, že žák prvního stupně údajně vyhrožoval, že někomu ublíží nožem. Do Litic během krátké doby dorazilo několik policejních hlídek včetně kriminalistů, kteří si nezletilého chlapce doma převzali ještě před začátkem výuky, vyrozuměli jeho rodiče a odvezli ho k dalším úkonům.