Lumír Aschenbrenner z ODS starostoval 28 let, kandidovat už nebude

Jaroslav Nedvěd
  8:22aktualizováno  8:22
V Plzni je už starostovskou legendou. Městský obvod Plzeň-Slovany vede zhruba 28 let. V letošních říjnových komunálních volbách už však Lumír Aschenbrenner z ODS o křeslo starosty Slovan usilovat nechce. Hodlá se soustředit na obhajobu mandátu senátora, kterým je od roku 2014.
Lumír Aschenbrenner už znovu nebude kandidovat na starostu městského obvodu Plzeň-Slovany.

Pokud bude moci ODS po volbách získat pozici v čele samosprávy na Slovanech, měla by ji obsadit dosavadní místostarostka Eva Trůková z ODS. Podle toho také dopadly primárky v ODS, kde se vybíralo pořadí kandidátů pro Slovany. „Na prvním místě má být Eva Trůková a Lumír Aschenbrenner na třetím,“ sdělil předseda ODS na Slovanech David Šlouf.

Aschenbrenner potvrdil, že se změna neodehrála proti jeho vůli, ale že ji delší čas plánoval. „V letošních komunálních volbách jsem se rozhodl již nekandidovat z pozice lídra na starostu. Důvodem určitě není pocit vyhoření nebo opotřebení. Spíše snaha, aby nedošlo k opotřebení voličů. Doufám, že nějaké výsledky jsou za mnou vidět. Po více než čtvrt století, přesněji 28 letech, v čele Slovan ale cítím, že je vhodné dát šanci vést obvod někomu mladšímu. Bude-li mít nově vzniklé vedení obvodu zájem, rád mu budu v nějaké pozici nápomocen. V podzimních volbách se soustředím na obhajobu senátního mandátu za Koalici pro Plzeň,“ uvedl Aschenbrenner.

Revitalizace Jiráskova náměstí dostala zelenou, práce mají začít letos

Pokud doufá, že nějaké výsledky jsou za érou jeho starostování vidět, pak k těm viditelným, o které se zasadil, patří například revitalizace Jiráskova náměstí, která má co nevidět začít.

Jako starosta také podporoval úpravy Božkovského ostrova, který se v posledních letech proměnil v příjemnou rekreační oblast. Prosadil také instalaci pamětní desky na Václava Havla u vchodu do borské věznice, kde byl bývalý prezident ještě jako disident za komunistického režimu vězněný.

Jako starosta patřil také k iniciátorům bigbítového prvomájového festivalu Milník času pořádaného ve Chvojkových lomech. V minulosti Aschenbrenner o akci tvrdil, že je mimo jiné „pomstou“ za svátek práce.

Tady byl vězněn pozdější prezident. Deska na Borech připomíná Havla

Aschenbrennerův městský obvod Plzeň-Slovany je dlouhodobě pomyslnou baštou občanských demokratů. V komunálních volbách v roce 2022 tam koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) získala přes 38 procent hlasů, což bylo zhruba o 12 procent víc, než získalo hnutí ANO.

Jako paradox vypadá skutečnost, že v senátních volbách obvod Plzeň-město, kde kandidoval, právě Slovany nezahrnuje. Přesto Aschenbrenner v hlasování vítězil s přesvědčivým výsledkem.

Letos bude Lumír Aschenbrenner slavit 66. narozeniny.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové špička a k vidění jsou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jihomoravští hasiči vyjížděli v noci k požáru skládky na Vyškovsku

ilustrační snímek

Jihomoravští hasiči vyjížděli v noci k požáru skládky komunálního odpadu v Kozlanech na Vyškovsku. Hořelo na ploše 50krát 80 metrů a díky včasnému nahlášení se...

Humpolec bude za 12 milionů korun rekonstruovat most v Kletečné

ilustrační snímek

Humpolec na Pelhřimovsku začne opravovat most přes Jankovský potok v Kletečné. Podle starosty Humpolce Petra Machka (Humpolec GO!) je oprava mostu největší...

Návštěvníci olomoucké zoo loni utratili za občerstvení rekordních 33 milionů Kč

ilustrační snímek

Návštěvníci zoologické zahrady na Svatém Kopečku u Olomouce loni v tamní restauraci, kavárně a stáncích s občerstvením utratili rekordních 33 milionů korun,...

Šestý globální summit instalačních odborníků společnosti Huawei: setkání nejlepších instalačních odborníků s cílem využít příležitosti v oblasti obnovitelných zdrojů energie v éře umělé inteligence

29. března 2026  9:59

Památkáři letos investují do jihočeských hradů a zámků stovky milionů korun

ilustrační snímek

Národní památkový ústav (NPÚ) investuje letos do jihočeských státních hradů a zámků stovky milionů korun. Vedle běžné údržby, která se pohybuje v řádech...

Loděnka už roste, největší žraločí akvárium v Česku ukazuje nové vizualizace

Vizualizace nového pavilonu Loděnka s velkým akváriem pro žraloky i...

Bagry se zakously do areálu olomoucké zoo a rozjely stavbu, která dá nový, maximální prostor jedněm z nejrespektovanějších mořských predátorů. Na Svatém Kopečku už od začátku měsíce roste největší...

V horách v Moravskoslezském kraji silničáři stále doporučují větší opatrnost

ilustrační snímek

V horských oblastech Moravskoslezského kraje silničáři stále doporučují řidičům větší opatrnost. Vozovky jsou mokré, ve vyšších polohách v Beskydech na...

Co dělat v Praze v dubnu zdarma: Máme tipy na kulturu, hudbu i festival

Bezpečně na vodu je festival o plavbě, bezpečnosti na vodě a sdílení zkušeností.

Přemýšlíte, kam v dubnu vyrazit a přitom neutrácet? Přinášíme výběr akcí v Praze, které spojuje jedno: vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na výstavy, komunitní večer s kytarou u ohně, festival na...

Nárůst dopravy ve městech není výrazný, šanci na stavbu obchvatů to brzdí

Silnice I/11 je druhá nejdelší silnice první třídy v České republice. Dříve...

Města usilující o stavbu obchvatu na silnicích prvních tříd budou mít po posledním sčítání dopravy složitější pozici. Doprava totiž nenarostla o tolik, aby stát dospěl k závěru, že stavba obchvatů je...

Nové volby v Úhercích na Lounsku vyhrálo uskupení SNK obce Úherce

ilustrační snímek

Nové volby v Úhercích na Lounsku vyhrálo uskupení SNK obce Úherce, když dostalo 56,34 procenta hlasů a získalo čtyři ze sedmi mandátů v zastupitelstvu....

Do muzea ve Frýdlantu se po restaurování vrátily i cechovní truhly

Do městského muzea ve Frýdlantu na Liberecku se po restaurování vrátilo několik exponátů, které odkazují na řemeslnou historii města. Nejcennější z nich je...

Nové volby v Lipníku na Mladoboleslavsku vyhrálo sdružení Společně pro Lipník

ilustrační snímek

Lipník na Mladoboleslavsku má po sobotních volbách nové zastupitelstvo, lidé vybírali ze dvou kandidátek nezávislých. Vítězem je se ziskem 51,70 procenta hlasů...

