Úmysl to nebyl. Za ponechání dítěte v rozpáleném autě jde žena před komisi

Autor: vb
  14:12aktualizováno  14:12
U přestupkové komise nakonec zřejmě skončí dvaadvacetiletá žena, která v červenci nechala v rozpáleném autě svoji roční holčičku. Hasiči rozbili okno, aby dítě, které mělo úpal, dostali ven. Policisté dospěli k závěru, že se ze strany matky nejednalo o úmyslné jednání a nemohou tedy zahájit trestní stíhání.
Vůz záchranné služby Plzeňského kraje.

Vůz záchranné služby Plzeňského kraje. | foto: ZZS PK

Plzeňští kriminalisté původně v případu zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu opuštění dítěte. Ženě tak hrozilo až pět let vězení. Nyní případ překvalifikovali.

„Jelikož jsme v rámci prověřování neprokázali, že by se jednalo o úmyslné jednání, což je podmínka pro to, aby bylo možné ve věci zahájit trestní stíhání, případ jsme překvalifikovali a věc odevzdali k projednání přestupku na příslušný správní orgán,“ vysvětlila policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Matka zamkla roční holčičku v rozpáleném autě a odešla, dítě zachránili hasiči

Dvaadvacetiletá žena nechala svou dceru v rozpáleném autě v ulici Na Belánce na začátku července. Policisté se s ženou snažili telefonicky spojit, ale marně. Kvůli hrozícímu nebezpečí proto hasiči rozbili okénko u auta a přehřáté batole vyndali ven a předali záchranářům.

„Roční holčičku jsme s úpalem, ale při vědomí převezli do nemocnice,“ uvedla tehdy mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.

Matka dorazila k autu až později. Celý zásah hasičů trval od výjezdu deset minut.

17. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

17. září 2025  15:47

17. září 2025  14:13,  aktualizováno  14:13

17. září 2025  14:03,  aktualizováno  14:03

17. září 2025  14:04,  aktualizováno  14:04

17. září 2025  15:45

16. září 2025  9:36,  aktualizováno  17.9 15:42

17. září 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

17. září 2025  7:02,  aktualizováno  15:21

17. září 2025  11:22,  aktualizováno  15:21

17. září 2025  13:31,  aktualizováno  13:31

17. září 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

