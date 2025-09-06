Krátce po své červencové premiéře na Festivalu d’Avignon přijede do západočeské metropole nejnovější inscenace Vzdálenost portugalského dramatika, režiséra a ředitele avignonské přehlídky Tiaga Rodriguese. Inscenaci, jejíž děj se odehrává na Zemi a na Marsu roku 2077, koprodukoval také plzeňský festival.
Německý Berliner Ensemble přiveze zřídka uváděnou inscenaci Bertolta Brechta z prostředí masného průmyslu v Německu konce 30. let minulého století Svatá Johanka z jatek v režii Dušana D. Pařízka.
Budapešťský soubor Proton světoznámého režiséra Kornéla Mundruczóa v Maďarsku kvůli nulové podpoře státu nevystupuje a bojuje na hraně přežití. Jedinou šancí tak zůstává zahraničí. Do Plzně stejně jako na další prestižní evropské festivaly přiveze inscenaci Parallax, intimní vyprávění o složitosti židovské identity napříč třemi generacemi jedné maďarské rodiny.
Během pěti dnů výběr výjimečných inscenací
Tradiční host festivalu, Slovenské národné divadlo, zakončí hlavní část festivalu inscenací Tatarka režiséra Dávida Paška, vycházející z literární tvorby slovenského spisovatele a publicisty Dominika Tatarky.
Tuzemský program se pro návštěvníky tradičně stane šancí vidět na jednom místě během pěti dnů výběr z nových, výjimečných inscenací, které se urodily za uplynulou sezonu na scénách v Brně, Liberci, Ostravě, Plzni, Praze, Uherském Hradišti a Ústí nad Labem.
Na hlavní část festivalu tradičně naváže epilog a v něm tři pražské inscenace – Kartonový taťka (režie Michal Vajdička) Divadla v Dlouhé, Rande s feministou (režie Pavel Ondruch) Divadla Ungelt a Heda Gablerová – naostro (režie Jiří Havelka) Činoherního klubu.
Plzeňské Divadlo J. K. Tyla se představí múzickou inscenací Požár v režii Josefa Doležala a Divadlo Alfa představením Pravdu má každý svou (?) režiséra Jakuba Vašíčka.
Program festivalu zahrnuje alternativní představení sekce Johan, provozovatele Moving Station, debaty, studentské workshopy a výstavu.
Vstupenky jsou k dostání na www.festivaldivadlo.cz. Podle aktuálních informací pořadatelů jsou na řadu představení vstupenky stále dostupné a počítat lze i s tím, že se během festivalu budou uvolňovat některé rezervace.
„I letos jsme připravili program, který propojuje výjimečné inscenace domácí i evropské tvorby – a zároveň odráží trendy současného světa,“ říká ředitel festivalu Jan Burian. „Věřím, že i letos diváky osloví svou rozmanitostí a odvahou a že jim nabídne nejen silné zážitky, ale i podněty k zamyšlení nad světem, v němž žijeme,“ doplnil.