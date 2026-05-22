Plzeň monitoruje v budovách úniky vody, inovativní systém snižuje spotřebu

Autor: ČTK
  13:39aktualizováno  13:39
Přes 350 budov v Plzni patřících 50 subjektům je vybavených technologií detekce úniku vody. Řešení plzeňské společnosti nextdrop umožňuje okamžitý zásah, který snižuje spotřebu vody a šetří náklady. Správci městských objektů už odhalili téměř 100 skrytých úniků a ušetřili statisíce korun. Plzeň proto nasadí detekci do dalších budov, řekl dnes ČTK radní města Daniel Kůs (Piráti). Start-up nextdrop vznikl v roce 2021 na Západočeské univerzitě.

František Mach, jeden ze zakladatelů firmy, uvedl, že analýza naměřených dat umožňuje rychlou detekci úniků, havárií, předpověď spotřeby a optimalizaci provozu sítě. "Technologii osazujeme k patnímu fakturačnímu vodoměru. Zjistí zvýšený průtok a pomocí SMS nebo e-mailu hned informuje správce," uvedl. Ten může na dálku uzavřít hlavní přívod vody, při havárii se zavře ventil automaticky.

Nextdrop spolupracuje tři roky s Vodárnou Plzeň. "A to na zajištění přenosu dat z více než 300 vodoměrů na sídlištích Lochotín a Vinice, kde běží odečty v reálném čase. Snižují se ztráty a hospodárně využíváme srážkové vody," řekl provozní ředitel Josef Máca. Podle něj je to důležité zejména v současné době, kdy je jaro téměř bez deště.

Velkou havárii odhalil systém nextdrop na plzeňském fotbalovém stadionu. "Přímo do odpadního potrubí, tedy bez viditelných projevů havárie, protékalo za minutu 80 litrů vody. Jen díky detekované zvýšené spotřebě vody jsme dokázali havárii odhalit a v řádu hodin odstranit," řekl technický ředitel FC Viktoria Plzeň Tomáš Samec. Odhadovaná měsíční ztráta by činila téměř půl milionu korun. Po využití technologie klesla spotřeba vody v areálu o 17 procent. Fotbalisté spolupracují s firmou na dalším rozšíření systému, aby přesně zjistili místo úniku nebo problému. "UEFA nás certifikuje také na to, jak přistupujeme k životnímu prostředí," uvedl Samec.

Stejný pokles odběru měla i 7. základní škola, jejíž rozvody jsou 35 let staré. "SMS o problémech dostanou správce budovy, já a školník. Do minuty můžeme elektronicky zastavit průtok vody," řekla ředitelka Ilona Skálová. Nejčastějším únikem je průtok vody na WC.

Nejkomplexnější instalace je v plzeňské zoo. "Řídíme čerpání vody z řeky, distribuci vody v areálu a dopouštění do nádrží na dešťovou vodu," řekl Mach. Spotřeba vody z vodovodu se snížila o 27 procent a zoo zachytí 88 procent srážek.

Luděk Šantora, šéf Správy informačních technologií města Plzně (SIT), která nápad podpořila, dodal, že z aktuální spotřeby jde odhadnout počet lidí v budovách při krizových situacích. "Chceme data napojit na metropolitní dispečink, který využívá městská i státní policie," řekl.

SIT už nextdropu pomáhala otevřít dveře do Izraele. Mají ambici být globální firmou, uvedl Šantora. V ČR spolupracují kromě Plzně třeba s Mendelovou univerzitou v Brně, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a se Safari Parkem ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. "Díky dotacím CzechInvestu se připravujeme na expanzi do Skandinávie a západní Evropy," uvedl Mach. Pro firmu jsou zajímavé také arabské země s nedostatkem vody.

Policie pátrá po jedenáctileté Sofii Zuzaně Šmrhové z Jihlavy. Pohřešovaná dívka odešla dnes z domova po hádce s otcem. Nemá u sebe mobilní telefon.

Po srážce s nákladním autem zemřel dnes večer u Mohelna na Třebíčsku řidič osobního vozidla.

Při požáru chaty a lesa v Krňanech na Benešovsku se dnes vážně zranil člověk, záchranáři ho s popáleninami přepravili do nemocnice letecky.

V pátek podvečer spadl v jedné z obcí na Domažlicku malý chlapec v předškolním věku do retenční nádrže. V bezvědomí ho vytáhla z vody jeho matka a v kritickém stavu ho pak záchranáři převezli do...

Hráz výstaviště Brno se o víkendu protrhla pod náporem pestrých kostýmů, masek a paruk. Tisíce nadšenců do japonských animovaných seriálů se opět vydalo okusit atmosféru na letošním 21. ročníku...

Policisté hledají dvaaosmdesátiletého muže z Hradce Králové, který odjel na kole z domu v pátek odpoledne. Trpí demencí, je zmatený.

Jsou zvyklí být bez elektřiny, nerozhodí je nepohodlí a krizové situace by navzdory nízkému věku zvládli možná lépe než dospělí. Přes tři tisícovky mladých skautů z Evropy během víkendového...

Dvě až tři stovky odpůrců Sudetoněmeckých dní a Pouti smíření dnes odpoledne čekaly v Brně u Mendlova náměstí na příchod účastníků pochodu.

Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku.

Čeští hokejisté nastoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku v jednom z klíčových duelů základní skupiny. Ve fribourgské BCF Areně vyzvali dosud neporažené Slovensko.

Sobota 23. května nabídla na MS v hokeji 2026 další atraktivní program základních skupin. Největší pozornost českých fanoušků poutalo derby se Slovenskem.

