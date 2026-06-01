Opilý mladík poškodil u Plzně stožáry vysokého napětí, skončil ve vazbě

Policisté mladíka obvinili z obecného ohrožení a z pokusu o poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Soud ho poslal do vazby.
„Způsobená škoda není přesně vyčíslená,“ uvedla krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
„Poškozením stožárů a narušením jejich stability hrozilo reálné riziko jejich zhroucení a možný následný výpadek elektrické energie by odstavil od proudu některé oblasti krajského města,“ uvedla mluvčí.
|
Vichřice skácela obří stožáry s dráty velmi vysokého napětí na Rakovnicku
Oznámení o poškozování stožáru přijali policisté 16. dubna večer. Dvacetiletého muže pod vlivem alkoholu zadrželi na místě policisté z pořádkové jednotky. Druhý den zjistili, že sloupů je poškozených šest.
Kriminalisté přizvali k případu i specialisty z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, ti ale nezjistili, že by za mužovým jednáním stála závažnější činnost a vyšetřování případu tak zůstalo u krajských kriminalistů.
Policisté zajistili neregistrované zbraně
Při řešení případu provedli policisté i několik domovních prohlídek, a to i u lidí, kteří se přímo neúčastnili poškozování sloupů. Zajistili množství zbraní. „Tito lidé sice měli zbrojní oprávnění, ale několik zbraní neměli registrovaných,“ upozornila Pavla Burešová.
|
Po úderu blesku spadl list vrtule větrné elektrárny, obec viní servisní firmu
I tímto podezřením z nedovoleného ozbrojování se policie zabývá, nesouvisí to ale s trestnou činností dvacetiletého zadrženého muže.
„S ohledem na stále probíhající vyšetřování případu není možné nad rámec výše uvedených informací poskytnout žádné jiné bližší konkrétnosti,“ uzavřela.