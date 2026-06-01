Opilý mladík poškodil u Plzně stožáry vysokého napětí, skončil ve vazbě

Autor: vb
  15:22
Za poškození šesti stožárů velmi vysokého napětí stíhají plzeňští kriminalisté dvacetiletého mladíka. Je podezřelý, že v polovině dubna je v opilosti poškodil v okolí silničního průtahu mezi čtvrtí Radčice a obchodním centrem Globus. Hrozil tak výpadek proudu v Plzni.
ilustrační snímek | foto: Jan Zvolánek, iDNES.cz

Policisté mladíka obvinili z obecného ohrožení a z pokusu o poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Soud ho poslal do vazby.

„Způsobená škoda není přesně vyčíslená,“ uvedla krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

„Poškozením stožárů a narušením jejich stability hrozilo reálné riziko jejich zhroucení a možný následný výpadek elektrické energie by odstavil od proudu některé oblasti krajského města,“ uvedla mluvčí.

Oznámení o poškozování stožáru přijali policisté 16. dubna večer. Dvacetiletého muže pod vlivem alkoholu zadrželi na místě policisté z pořádkové jednotky. Druhý den zjistili, že sloupů je poškozených šest.

Kriminalisté přizvali k případu i specialisty z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě, ti ale nezjistili, že by za mužovým jednáním stála závažnější činnost a vyšetřování případu tak zůstalo u krajských kriminalistů.

Při řešení případu provedli policisté i několik domovních prohlídek, a to i u lidí, kteří se přímo neúčastnili poškozování sloupů. Zajistili množství zbraní. „Tito lidé sice měli zbrojní oprávnění, ale několik zbraní neměli registrovaných,“ upozornila Pavla Burešová.

I tímto podezřením z nedovoleného ozbrojování se policie zabývá, nesouvisí to ale s trestnou činností dvacetiletého zadrženého muže.

„S ohledem na stále probíhající vyšetřování případu není možné nad rámec výše uvedených informací poskytnout žádné jiné bližší konkrétnosti,“ uzavřela.

Opavské divadlo pomáhá studentům s přípravou k maturitě

