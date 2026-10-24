Plzeň nabídne k výročí republiky prohlídky, průvod světel i 3D show

Renesanční radnici, modernistickou Semlerovu rezidenci s Loosovým interiérem, divadla, muzea, technické provozy, kam se veřejnost běžně nedostane, se v Plzni ve středu 28. října otevřou při oslavách 108. výročí vzniku Československa. Zhruba 40 míst nabídne vstup zdarma, za symbolických 28 korun nebo se slevou 28 procent. Program zahrnuje sportovní aktivity, komentované procházky a jízdy historickými vozy. Den zakončí lampionový Průvod světel a světelná show na náměstí Republiky, informovalo město v tiskové zprávě.
Mezi zpřístupněnými historickými a kulturními cíli bude také například Divadlo J. K. Tyla, katedrála sv. Bartoloměje, Velká a Stará synagoga nebo Západočeské muzeum či Muzeum loutek. Otevřené budou také galerie a Studijní a vědecká knihovna nebo interiéry renesančního měšťanského Scriboniovského domu.
Komentovaná čtyřkilometrová procházka Lochotínem provede zájemce od bazénu k zoologické zahradě a představí významná místa, osobnosti a události spojené s touto částí města. Do programu se zapojí také sousední Starý Plzenec, kde bude možné navštívit hrad Radyni, rotundu sv. Petra a Pavla nebo provozy a zázemí společnosti Bohemia Sekt.
Z podniků a provozoven budou moci lidé v Plzni nahlédnout do čistírny odpadních vod, úpravny vody na Homolce, spalovny v Chotíkově nebo do technologického centra TechTower. Rodiny s dětmi mohou zamířit do vědeckého centra Techmanie. Připravené jsou také okružní jízdy historickými tramvajemi, trolejbusy a autobusem.
Sportovní nabídka zahrnuje zvýhodněné vstupné na volné plavání v bazénech na Slovanech a Lochotíně nebo aktivity v Krašovská Aktivity centru, novinkou bude mimořádné otevření nové tribuny atletického stadionu s výhledem na Plzeň. Doprovodným programem bude Street Food Market v areálu DEPO2015.
"Plzeňské oslavy republiky jsou tradiční akcí, do které je zapojeno velké množství turistických cílů. I přesto, že se jedná o každoroční akci, snažíme se její program neustále inovovat," uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO). Plzeň pořádá oslavy vzniku samostatného Československa od roku 2006. Koncept zpřístupnění kulturních institucí, památek, zajímavých míst a sportovišť za symbolické vstupné se stal každoroční tradicí a přiláká desetitisíce návštěvníků.
Večerní program začne v 16:30 shromážděním na náměstí T. G. Masaryka. V 18:00 vyjde lampionový Průvod světel. Dojde na náměstí Republiky, kde bude od 18:30 hudebně-světelná prostorová kompozice Oslava republiky - 3D symfonie světel a vystoupení vokální skupiny KrisKros a cappella. Světelná show nahradí tradiční ohňostroj.
Podrobnosti o dopravním omezení, o programu a informace o případné rezervaci nebo zakoupení vstupenek předem je na webu akce.